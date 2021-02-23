Merve Akarsu Mermer, Rally-Drift yarışında Umman'da ülkemizi temsil edecek

Umman'da 40 gün sonra düzenlenecek dünya şampiyonasına hazırlanan Merve Hanım ülkemize derece getirmek için sabırsızlandığını söyledi. Hayatında genç yaşlarında geçirdiği bir trafik kazası sonrası arabalara karşı fobisini yenmek üzere eğitim alan Merve Hanım bunun hobisine dönüştüğünü söyledi. Daha sonra İstanbul Rally eğitimine başlayam Merve Mermer Rally-Drift alanında birçok yarışa katıldı. En büyük arzusunun dünyada Türk bayrağını dalgalandırmak söyleyen Merve Akarsu Mermer, eşi Zafer Murat Mermer'in kendisine her zaman destek olduğunu ve yanında olduğunu söyledi.& ; Merve Mermer Aksu aynı zamanda mimarlıkta yapıyor.& ;









