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Merve Akpınar: Bu kadar insanın duygu ve düşüncelerini paylaşacağına inanmazdım - Son Dakika

Merve Akpınar: Bu kadar insanın duygu ve düşüncelerini paylaşacağına inanmazdım

06.07.2021 00:34

Şanlıurfalı 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar, Ankara'da ilk kez bir hentbol salonunda antrenman yaptıktan sonra duygularını Demirören Haber Ajansı'na anlatmıştı.

Şanlıurfalı 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar, Ankara'da ilk kez bir hentbol salonunda antrenman yaptıktan sonra duygularını Demirören Haber Ajansı'na anlatmıştı. Haberin ardından birçok kurum, kuruluş ve kişi Merve'ye destek olmak için seferber oldu.

Toprak sahaya çizgiler çekerek hentbol oynayan Şanlıurfa Konuklu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Merve Akpınar, "Çok mutluyum biraz da heyecanlıyım tabii. Bu kadar insanın beni böyle takip edeceğini ve duygu düşüncelerini söyleyeceğine hiç inanmazdım. Onlara karşı çok heyecanlıyım, telefonla dahi konuşamıyorum" dedi.

" DHA'YA ÇOK TEŞEKKÜRLER EDİYORUM"Merve haberin ardından gelen olumlu geri dönüşlere dikkat çekerek, "Öncelikle Nesrin ablaya teşekkür ediyorum, oraya gelip bizim heyecanımızı paylaştı. Onun yaptığı bu haber belki de benim kaderimin değişmesine neden oldu. Ona ve DHA ekibine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu."ANKARA'DAKİ İNSANLAR ÇOK SICAKTI"Hentbol Federasyonu'nun davetlisi olarak Ankara'da 3 gün geçiren Merve, "Ankara'da Hentbol Federasyonu'ndaki o salon bizim toprak sahamızdan daha iyiydi. Orada daha fazla heyecanlandık. Hiç yaşamadığımız bir heyecanı orada yaşadık. Oradakilere çok teşekkür ediyorum. İnsanlar o kadar sıcaktı ki belki de ben bu sıcaklığı Şanlıurfa'daki insanlardan almamışımdır" ifadelerini kullandı. "HADİSE'NİN BENİ PAYLAŞMASINA ÇOK ŞAŞIRDIM"Sanatçı Hadise'nin sosyal medya hesaplarından kendi videosunu paylaşmasına çok şaşırdığını dile getiren Merve Akpınar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hadise'nin paylaşmasına ben çok şaşırdım. Onun gibi çok takipçisi olan bir insan beni paylaştı. Kitap okumayı çok seviyorum ve kitap okumayı hiç bırakmayacağım. Sporun derslere engel olduğunu düşünen bazı şahıslar var; ben onların ön yargılarını ilerleyen zamanlarda yıkacağım."

Merve Akpınar: Bu kadar insanın duygu ve düşüncelerini paylaşacağına inanmazdım

Şanlıurfa, Hentbol, Ankara, DHA, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Merve Akpınar: Bu kadar insanın duygu ve düşüncelerini paylaşacağına inanmazdım - Son Dakika Spor


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