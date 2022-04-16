SPOR Merve Akpınar: Sponsor olmak isteyenler sözünü tutmadı - Son Dakika
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SPOR Merve Akpınar: Sponsor olmak isteyenler sözünü tutmadı

16.04.2022 15:09

SPOR Merve Akpınar: Sponsor olmak isteyenler sözünü tutmadıAli LEYLAK - Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA, (DHA) - Şanlıurfalı 14 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar, Türkiye Hentbol Şampiyonası'na katılamamasıyla ilgili, 'Ailem bütün maçlara gitmem için izin veriyor.

SPOR Merve Akpınar: Sponsor olmak isteyenler sözünü tutmadı

Ali LEYLAK - Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA) - Şanlıurfalı 14 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar, Türkiye Hentbol Şampiyonası'na katılamamasıyla ilgili, 'Ailem bütün maçlara gitmem için izin veriyor. Hatta bu maçlar için formları da doldurduk. Ama kendimize sponsor arıyorduk. Sponsor olmayınca ondan dolayı gidemedik' dedi ve çeşitli firmaların destek sözünü yerine getirmediğini ifade etti.

"Sen kızsın, şort giyemezsin diyerek beni dışladılar" açıklamasıyla gündem olan genç hentbolcu Merve Akpınar, oynadığı hentbol takımının Türkiye Hentbol Şampiyonası'na katılamaması ile ilgili açıklama yaptı. 'Güneşin Çocukları Hentbol Takımı'nda oynayan hentbolcu Merve Akpınar, ailesinin maçlara gitmesine izin vermediği yönündeki iddialara ilişkin, ailesinin maçlara gitmesine izin verdiğini ancak sponsor sözü verenlerin bunu yerine getirmediğini anlattı.

"BU MAÇA GİTSEYDİK KAZANIRDIK"

Merve Akpnar, 'Ailem bütün maçlara gitmem için izin veriyor. Hatta bu maçlar için formları da doldurduk. Ama kendimize sponsor arıyorduk. Sponsor olmayınca ondan dolayı gidemedik. Yol ve konaklama ücretleri vardı. Öğretmenimiz bunu karşılayamazdı. Sponsorumuz olamadığı için maçlara gidemedim. Gitseydik büyük ihtimal bu maçı kazanırdık' dedi.

"SPONSOR OLMAK İSTEYENLER SÖZÜNÜ TUTMADI"

Gündeme gelmesiyle birlikte yurt içinde çok sayıda kurum ve kişilerin kendilerine sponsor olması için sözler verdiğini, bunun için reklamlarını yaptığını sözlerine ekleyen Merve Akpınar, bu sözlerin tutulmadığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

'Birçok söz verildi ama tamamı tutulmadı. Sponsor olmak isteyen bazı kişi ve kurumlar vardı. Onlar sözlerini tutmadı. Hayatımda hiçbir değişiklik olmadı. Okulumdan memnunum herkes beni çok seviyor. Bana yardımcı oluyorlar, destek veriyorlar. Yapmış olduğum sporumla ilgili olarak öğretmen ve arkadaşlarımla sürekli fikir alışverişinde bulunuyorum. Maçlara gidememenin sebebi ailem değildir. Gittiğimiz maçlarda yurtta kalıyorduk. Bazen de gidiş-geliş yapıyorduk. Uygun pansiyon varsa orda kalıyorduk. En son Türkiye Küçükler Şampiyonası maçı vardı. Kendi yaşıtlarımızda bu maça gitseydik büyük ihtimalle kazanırdık. Ama imkanlar el vermediği için gidemedik. Bu maç Kahramanmaraş'ta yapılıyordu. İmkansızlık yüzünden gidemedik. Değişik sözler söyleyip ortalığı velveleye vermesinler. Bunun mağduru biz oluyoruz. Benim ailem oluyor. Bundan çok etkileniyoruz. İnsanın psikolojisi bozuluyor. Bunu bize yapmayın.?

SPOR Merve Akpınar: Sponsor olmak isteyenler sözünü tutmadı
SPOR Merve Akpınar: Sponsor olmak isteyenler sözünü tutmadı
SPOR Merve Akpınar: Sponsor olmak isteyenler sözünü tutmadı
SPOR Merve Akpınar: Sponsor olmak isteyenler sözünü tutmadı
SPOR Merve Akpınar: Sponsor olmak isteyenler sözünü tutmadı
SPOR Merve Akpınar: Sponsor olmak isteyenler sözünü tutmadı
SPOR Merve Akpınar: Sponsor olmak isteyenler sözünü tutmadı
SPOR Merve Akpınar: Sponsor olmak isteyenler sözünü tutmadı
SPOR Merve Akpınar: Sponsor olmak isteyenler sözünü tutmadı

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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