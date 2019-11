Merve Aydın, Fransa'da forma giymenin mutluluğunu yaşıyor

Fransa'nın Nantes Reze Basket takımında forma giyen milli basketbolcu Merve Aydın, "Kariyer planlamam doğrultusunda böyle bir karar aldım. Fransa'ya gittikten sonra ne kadar doğru bir karar aldığımı fark ettim." dedi.

FIBA 2021 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde yarın deplasmanda Sırbistan, 17 Kasım'da ise Mersin'de Litvanya ile karşılaşacak A Milli Takım'ın aday kadrosuna çağrılan 25 yaşındaki oyun kurucu, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Kariyerini yurt dışında sürdüren milli oyuncu, sezon başında Nantes Reze Basket'e transfer olma sürecine ilişkin, "Her zaman böyle bir hedefim vardı. Teklif geldi ve kariyer planlamam doğrultusunda böyle bir karar aldım. Kolay bir karar değildi. Hep istediğim bir şeydi. Fransa'ya gittikten sonra ne kadar doğru bir karar aldığımı fark ettim. Yurt dışında oynamanın elbette zorlukları var ama kazandırdıkları da çok. Bunun bilinciyle ilerliyorum." ifadelerini kullandı.

"Takımda sorumluluğum oldukça fazla"

Merve Aydın, Fransa Kadınlar Basketbol Ligi'nde takımlar arasında yaşanan çekişmeli mücadelenin tercihinde önemli bir etken olduğunu aktardı.

Rekabetin ve fiziksel mücadelenin üst düzey olduğu bir ligde forma giydiğinin altını çizen milli basketbolcu, "Ligde 5 hafta geride kaldı. İstediğim süreyi alabiliyorum. Takımda sorumluluğum oldukça fazla. Lig, çok çekişmeli. Herhangi bir maç için 'Bu takım kesin galip gelebilir' diyemiyorsunuz. Her an her şey olabiliyor. Fransa'yı tercih etmemdeki en büyük nedenlerden biri bu. Fransa'da forma giymenin mutluluğunu yaşıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Hedefim kalıcı olmak ve daha iyi takımlarda oynamak"

Merve, yurt dışında kalıcı olmayı ve daha büyük takımlarda forma giymeyi hedeflediğini dile getirdi.

Türkiye'de Mersin Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi ve Hatay Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen Merve Aydın, "Hedefim yurt dışında kalıcı olmak ve daha iyi takımlarda oynamak. Gittikçe hedef büyüyecek. Avrupa'da daha büyük takımlara transfer olmayı ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyorum." diye konuştu.

"Fransızca öğreniyorum"

Merve Aydın, Fransızca öğrenmeye başladığını, başantrenörünün ve takım arkadaşlarının bu konuda kendisine çok yardım ettiğini kaydetti.

Milli basketbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Fransızca öğreniyorum. Takım arkadaşlarım bana bu konuda çok yardımcı oluyor. Başantrenörle de hem Fransızca hem de basketbol konusunda sürekli iletişim halindeyiz. Dil öğrenmede pratik önemli diyoruz ya belli bir süre sonra kulak aşina oluyor. Anlamaya başlıyorsunuz. Bazen Fransızca bir diyaloğun içerisinde 'Bunu mu dedi' diyorum. Herkes 'Evet, nasıl anladın?' diyor. Bu güzel bir şey. Sosyal etkileşim anlamında da dil öğrenmek önemli."

"Hedefimiz grubu lider bitirmek"

Merve Aydın, Avrupa Şampiyonası elemelerinde Sırbistan ve Litvanya'yı yenerek grup liderliği için avantaj elde etmek istediklerini belirtti.

İyi takımların olduğu bir grupta yer aldıklarını anlatan 25 yaşındaki oyuncu, "Sırbistan ve Litvanya, basketbol ekolü. İki maçta da yüksek konsantrasyonun sonucu belirlediği bir mücadele olacak. Milli takımdaki gençliğin getirdiği enerji, istek, azim ve konsantrasyonla iki takımı da yenip grup liderliği için avantaj elde etmek istiyoruz. Hedefimiz grubu lider bitirmek." şeklinde konuştu.