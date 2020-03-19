Merve Aydın: Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alalım - Son Dakika
Son Dakika Spor Merve Aydın: Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alalım - Son Dakika Spor

Merve Aydın: Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alalım

7 saat önce

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan 'koronavirüs' vakasının ardından Japonya'nın Toyoto Auto Body Queenseis takımında voleybol oynayan Neriman Özsoy ve Fransa'nın Nantes Reze Basket takımında forma giyen milli basketbolcu Merve Aydın, Demirören Haber Ajansına (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Merve Aydın: Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alalım, System.String[]

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan 'koronavirüs' vakasının ardından Japonya'nın Toyoto Auto Body Queenseis takımında voleybol oynayan Neriman Özsoy ve Fransa'nın Nantes Reze Basket takımında forma giyen milli basketbolcu Merve Aydın, Demirören Haber Ajansına (DHA) özel açıklamalarda bulundu.


ÖZSOY: ÜLKEMİZİN ALDIĞI ÖNLEMLER MUTLULUK VERİCİ


Yetkililerin uyarılarına uymanın önemine vurgu yapan Neriman Özsoy, Mart ayında Japonyada oynanması planlanan İmparatoriçe Kupasının iptalinden kısa bir süre önce ülkeme geri döndüm ve 14 günlük karantina sürecine ben de uyuyorum. Bakanlığımızın koronavirüse karşı aldığı önlemler mutluluk verici. Sağlık Bakanlığımızın bizi uyardığı konulara lütfen dikkat edelim, gerekmedikçe evlerimizden dışarıya çıkmayalım. Temizliğe bu dönemde daha fazla özen gösterelim. Yetkililerin bizi uyardığı noktalara dikkat ederek, en azından bu periyotta çok daha titiz davranarak bu dönemi en az kayıpla geçireceğimize inanıyorum şeklinde konuştu.


JAPONYA, OLİMPİYATLARI PLANLANAN ZAMANDA YAPMAYI HEDEFLİYOR


Tokyada düzenlenecek olimpiyatlar için de Özsoy, Japonya koronavirüs ile birkaç ay önce tanıştı ve önemlerini de o dönemde aldı. O nedenle ülkede herhangi bir panik ya da korku yok. Bu yüzden olimpiyatlara ev sahipliği yapacak olan Japonyanın şu anda hazırlıklarında bir değişiklik yok ve planlanan zamanda olimpiyatları gerçekleştirmeyi hedefliyorlar dedi.


AYDIN: SAĞLIK BAKANLIĞIMIZIN UYARILARINI DİKKATE ALALIM


Basketbol kariyerini Fransada sürdüren Merve Aydın ise, "Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu süreç boyunca Fransadaydım. Sağlık durumum iyi. Ligimize ara verildi ve büyük ihtimalle de iptal olacak. Durum kontrol altına alınana kadar da sokağa çıkma yasağı getirildi. Sizler de ülkemizde temizlik ve hijyen kurallarına uyup, Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alarak bu süreci en kısa ve en az kayıpla atlatmamıza yardımcı olabilirsiniz. Farkındalık ve duyarlılıkla hareket edersek bu süreci atlatacağımızı düşünüyorum ifadelerini kullandı.


Merve Aydın, Japonya, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:35 

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