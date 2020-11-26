Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu

Geçtiğimiz aylarda sanat direktörü Burak Dayı'dan ayrılan ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Instagram'da 3.8 milyon takipçisi olan Merve Boluğur; siyah ince askılı ve derin bacak dekolteli elbisesiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Boluğur'un paylaşımına adeta beğeni yağarken, takipçilerinden de övgü dolu yorumlar geldi.

İşte Merve Boluğur'un cesur paylaşımları:

DAHA ÖNCE DE İÇ ÇAMAŞIRSIZ GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Merve Boluğur, daha önce de iç çamaşırsız giydiği siyah elbisesiyle İstanbul'da görüntülenmişti. Boluğur'un süper mini elbisesi takipçilerini de ikiye bölmüştü.