Merve Boluğur herkesi ters köşeye yatırdı! İlk albümünün içeriği belli oldu

Snob Magazin'in haberine göre; Hızlı adımlar ile yürüyen oyuncu, Teşvikiye caddesinde bir adres aradı. Son haftalarda bir albüm hazırlığı içinde olan Merve Boluğur, basın mensupları ile ayaküstü sohbet etti. (Haberin detayları ve videosu aşağıda)

VİDEO - MERVE BOLUĞUR YENİ ALBÜMÜ HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU

'KENDİ YAZDIĞIM ŞARKILAR HAZIR'

Yeni albümü hakkında ilk kez konuşan Boluğur, "Elektro-pop bir albüm hazırlıyorum. Diğer şarkıcılardan aldığım besteler ve kendi yazdığım şarkılar hazır" ifadelerini kullandı.