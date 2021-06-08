Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim

Küçük Sırlar adlı dizide "Ayşegül" karakterine hayat vermesiyle yıldızı parlayan ve uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, YouTube kanalında yayınladığı videolarla sık sık gündem oluyor. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından soru-cevap gerçekleştiren güzel oyuncu, takipçilerinden gelen soruları yanıtlarken, yaptığı ilişki yorumu ile yine herkesi şaşkına çevirdi.

"KAMYON GİBİYİM"

Boluğur, takipçisinden gelen "İlişkide sürekli sorun çıkarıyorum ve istemsiz her şeye alınıyorum. Bunu nasıl aşabilirim?" sorusuna "Özel ilişkide iyi değilim. Egzozu bozuk kamyon gibiyim. Günümüz ilişkilerinde kadınlar erkekleşti. Erkeklerin birçoğu da kadın gibi…" yanıtını vererek sosyal medyada gündem oldu.

"ARI OLSAYDIM ERKEĞİN BANA KONMASINI İSTERDİM"

Boluğur geçtiğimiz günlerde de yaptığı bir açıklamada, "Erkeğin genetik yapısı ve yaratılışından ötürü fiziksel kuvveti var. Kadının evin içini düzenlediği, erkeğin dışarıyla ilgilendiği alanlar söz konusu. Kendimi bir arı gibi düşünürsem erkeğin konmasını, erkeğin bulmasını istiyorum" demişti.