Merve Boluğur tüm dostlarını sildi

Murat Dalkılıç'la 2015 yılında evlenen Merve Boluğur, iki yıl sonra 2017 yılında boşanmıştı. Geçen aylarda boşanma travmasını atlatmak için destek aldığı ortaya çıkan oyuncu, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.



Verdiği pozlarla çok konuşulan Merve Boluğur'un son hamlesi ise tüm dostlarını sosyal medya hesabından silmek oldu. Yakın dostlarıyla arasına mesafe koyan oyuncunun, bundan sonra kimseyle görüşmeyeceği iddia edildi.