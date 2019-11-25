Son Dakika Haberleri: Merve Boluğur tüm dostlarını sildi
Son Dakika Magazin Merve Boluğur tüm dostlarını sildi - Son Dakika Magazin

Merve Boluğur tüm dostlarını sildi

7 saat önce

Murat Dalkılıç'la 2015 yılında evlenen Merve Boluğur, iki yıl sonra 2017 yılında boşanmıştı.

Merve Boluğur tüm dostlarını sildi, System.String[]

Murat Dalkılıç'la 2015 yılında evlenen Merve Boluğur, iki yıl sonra 2017 yılında boşanmıştı. Geçen aylarda boşanma travmasını atlatmak için destek aldığı ortaya çıkan oyuncu, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.


Verdiği pozlarla çok konuşulan Merve Boluğur'un son hamlesi ise tüm dostlarını sosyal medya hesabından silmek oldu. Yakın dostlarıyla arasına mesafe koyan oyuncunun, bundan sonra kimseyle görüşmeyeceği iddia edildi.

Murat Dalkılıç, Merve Boluğur, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:56 
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