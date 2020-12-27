Merve Boluğur yine iddialı

Seksi tulumuyla verdiği pozu Instagram hesabına yükleyen oyuncu, modacı arkadaşını etiketleyerek "Döktürmüşsün yine" notunu düştü. Boluğur'un bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

MERVE BOLUĞUR AŞK DOKTORU OLDU!

Oyuncu Merve Boluğur, YouTube kanalında ilk videosunu yayınladı. Özel hayatında yüzü bir türlü gülmeyen Merve Boluğur, kanalında kadın, erkek ilişkileri üzerine tavsiyelerde bulundu. Boluğur, videodaki tavırları ile sosyal medyada gündem oldu.

Boluğur takipçilerine şu tavsiyeleri verdi:

Eğer bir şey hoşunuza gitmiyorsa bunu hemen söylemelisiniz. Net bir şekilde 'Hayır' demeyi bilmelisiniz.

Eğer bunu yapmazsanız işkenceler bütünü olur. Benim için karşımdakinin 'Senin için ne yapabilirim neyi çözebilirim?' diye sorması çok önemli.

Erkeklerin yanımızda olduğunu hissetmek, kadınlığımızı yaşamak çok hoşumuza gider. O adamın çözüm odaklı olması bir artı.