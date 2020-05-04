Merve Dalbeler Aslan evden aktarıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Merve Dalbeler Aslan evden aktarıyor - Son Dakika Spor

Merve Dalbeler Aslan evden aktarıyor

6 saat önce

Eczacıbaşı VitrA'nın başarılı voleybolcusu Merve Dalbeler Aslan, korona virüs nedeniyle evinden çıkmadığı dönemde de antrenmanlarını sıkı bir şekilde sürdürdüğü söylerken, ayrıca mental olarak kendini hazır tutmaya çalıştığını ifade etti.

Merve Dalbeler Aslan evden aktarıyor, System.String[]

Eczacıbaşı VitrA'nın başarılı voleybolcusu Merve Dalbeler Aslan, korona virüs nedeniyle evinden çıkmadığı dönemde de antrenmanlarını sıkı bir şekilde sürdürdüğü söylerken, ayrıca mental olarak kendini hazır tutmaya çalıştığını ifade etti.


Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun (CEV), voleybolsuz geçen dönemi renklendirmek amacıyla başlattığı "Pass the Time" (Zamanı Geçir) kampanyasına ortak olan Eczacıbaşı VitrA, bir yazı dizisi başlattı. Serinin her bir bölümünde turuncu-beyazlılardan bir oyuncu, evde kaldığı bu süreçteki günlük rutinlerini, yaptığı egzersizleri ve içinde bulundukları durumla başa çıkma yöntemlerini aktarıyor. Yazı dizisinin dokuzuncu bölümünde, Merve Dalbeler Aslan yer aldı.


"Bu duruma alışmak zor olmadı"


Evde antrenman yapma döneminde geçişte zorlanmadığını belirten Aslan, "Çok yoğun bir tempodan evde egzersiz dönemine geçerken sanki yaz dönemine geçiyormuşum gibi düşünmeye karar verdim. Sezon bitince de antrenman yapmaya devam eden sporculardan olduğum için bu duruma alışmak zor olmadı. Nasıl ki yaz döneminde bir sonraki sezona hazırlanıyorsam, şimdi de kendimi önümde bir maç olması ihtimaline göre hazırlıyorum" ifadelerini kullandı.


"Evde kalmanın ne kadar değerli olduğunu görebiliyorum"


"Günde 4 saat antrenman yapmaya alışmış bir sporcunun evde kalması aslında hiç kolay değil" diyen Merve Dalbeler Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Her zaman kendime bir hedef koymayı seçmişimdir. Ben de bu süreçte evde antrenman yapmanın iyi yanlarına odaklanıyorum. Örneğin en sevdiğim diziyi izlerken antrenman yapabiliyorum. Evde sadece oturduğumuzda, enerjimizi atamadığımız için gece uyumak zorlaşıyor ve daha huysuz olabiliyoruz. Kısacası mental olarak kendimi eve kapatılmış gibi hissetmeye değil de kendime ve sevdiklerime ayıracağım zamana odaklanıyorum. Sevdiklerimin sağlığını düşününce de evde kalmanın ne kadar değerli olduğunu görebiliyorum."


Evde nasıl zaman geçiriyor?


Merve, korona virüs sürecinde evde nasıl vakit geçirdiğini de şöyle aktardı:


"Size günlerimin nasıl geçtiğini anlatayım. Sabah vücudumun kalkma saatine göre günümü planlıyorum. Uyanınca 10 dakika boyunca aç karnına meditasyon yapıp eşimle birlikte kahvaltıya oturuyorum. Bu arada gündemde olanları takip ediyoruz. Hava güzelse balkonda oturup zaman geçiriyoruz. Kahvaltıdan ortalama iki saat gibi bir süre sonra antrenmanıma başlıyorum. Bazen eşimle bazen de tek başıma antrenmanımı bitirdikten sonra klasik duş alma, yemek yeme rutini devam ediyor. Haftada üç gün Yüksek Lisans derslerim oluyor. Boş zamanımın bir kısmında onların ödevlerini hazırlıyorum. Diğer zamanlarda da dizi veya film izliyorum. Bazen eşimle tavla oynuyoruz. Günlük sıralama değişse de şimdilik günlerim bu şekilde geçti. Resim yapmayı çok seviyorum. İlerleyen zamanlarda ona da başlamayı düşünüyorum." - İSTANBUL

Eczacıbaşı Topluluğu, voleybol, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 02:19 Kaynak: İHA

YORUMLAR

Son Dakika

Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın 1 milyon euroluk maaş indirimini kabul etti Öldüğü açıklanan Hiannick Kamba'nın 4 yıl sonra hayatta olduğu ortaya çıktı Galatasaray'dan Falcao'yu transfer etmek isteyen River Plate'in yöneticisi Francescoli: Transfer zor ancak oyuncuya bağlı Estudiantes'in Arjantinli futbolcusu Rojo, karantinada ezeli rakip Boca Juniors'un formasıyla görüntülendi Brezilyalı futbolcu Neymar, engelli Suriyeli çocuğa teşekkür mesajı yolladı Kontratı dolmasına rağmen evini boşaltmayan Diagne, ev sahibini tehdit etti Bergkamp öncülüğünde, Kuyt, Cocu, Koeman ve Larsson'dan oluşan konsorsiyum Premier Lig'den kulüp satın alacak Fenerbahçe'de 45 gün sonra saha çalışmaları başladı Babel'den emeklilik sinyali: Galatasaray'la sözleşmem bitince futbolu bırakabilirim Cristiano Ronaldo, özel jeti Portekiz'e gelemeyince adasında mahsur kaldı Juventus, Dybala'nın sözleşmesini uzatıyor River Plate Başkanı Rodolfo D'Onofrio: Falcao'ya kapılarımız açık, buraya dönebilir Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, teknik direktörlüğe Nenad Bjelica'yı getirecek, Emre Belözoğlu sportif direktör olacak Loris Karius, Beşiktaş'la olan sözleşmesini tek taraflı feshetti
Hertha Berlin koronavirüs kurallarına uymayan Salomon Kalou'ya ceza verdi Hertha Berlin koronavirüs kurallarına uymayan Salomon Kalou'ya ceza verdi         
20:51
Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın 1 milyon euroluk maaş indirimini kabul etti Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın 1 milyon euroluk maaş indirimini kabul etti         
20:37
Son Dakika: Türkiye'de 4 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 64 artarak 3 bin 461'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 4 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 64 artarak 3 bin 461'e yükseldi         
20:22
Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı? İşte Erdoğan'ın duyurduğu 7 il Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı? İşte Erdoğan'ın duyurduğu 7 il         
20:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak         
20:10
Son Dakika: YKS sınavı 27-28 Haziran'da, LGS sınavı 20 Haziran'da yapılacak Son Dakika: YKS sınavı 27-28 Haziran'da, LGS sınavı 20 Haziran'da yapılacak         
19:52
Öldüğü açıklanan Hiannick Kamba'nın 4 yıl sonra hayatta olduğu ortaya çıktı Öldüğü açıklanan Hiannick Kamba'nın 4 yıl sonra hayatta olduğu ortaya çıktı         
19:33
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında kademeli normalleşme sürecinin ayrıntılarını açıkladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında kademeli normalleşme sürecinin ayrıntılarını açıkladı         
19:30
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti         
19:20
Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar         
19:04
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindim sisteminde de çoğalabiliyor Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindim sisteminde de çoğalabiliyor         
19:02
Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs olduğunu öğrendi Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs olduğunu öğrendi         
18:57
Galatasaray'dan Falcao'yu transfer etmek isteyen River Plate'in yöneticisi Francescoli: Transfer zor ancak oyuncuya bağlı Galatasaray'dan Falcao'yu transfer etmek isteyen River Plate'in yöneticisi Francescoli: Transfer zor ancak oyuncuya bağlı         
18:54
Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı         
18:45
Survivor'da çizilen resimler açık arttırma ile satılacak! Elde edilen gelir Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlanacak Survivor'da çizilen resimler açık arttırma ile satılacak! Elde edilen gelir Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlanacak         
18:28
Estudiantes'in Arjantinli futbolcusu Rojo, karantinada ezeli rakip Boca Juniors'un formasıyla görüntülendi Estudiantes'in Arjantinli futbolcusu Rojo, karantinada ezeli rakip Boca Juniors'un formasıyla görüntülendi         
18:15
Sivas'ta hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden köylü hayatını kaybetti Sivas'ta hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden köylü hayatını kaybetti         
18:12
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 45 seviyelerine ulaştı İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 45 seviyelerine ulaştı         
18:05
Ayşe'nin ölümünde sanık doktor tahliye edildi, kararı duyan anne fenalık geçirdi Ayşe'nin ölümünde sanık doktor tahliye edildi, kararı duyan anne fenalık geçirdi         
18:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Tüm insanlığın ortak malı olmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Tüm insanlığın ortak malı olmalı         
17:52
Brezilyalı futbolcu Neymar, engelli Suriyeli çocuğa teşekkür mesajı yolladı Brezilyalı futbolcu Neymar, engelli Suriyeli çocuğa teşekkür mesajı yolladı         
17:48
Adalet Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan Adalet Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan "Avukatlık Kanun Taslağı"yla ilgili açıklama yaptı         
17:47
Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım         
17:46
Kim Jong-un geri döndü, Kim Jong-un geri döndü, "kötürüm kaldı" diyen firari vekil özür diledi         
17:32
ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı         
17:11
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1142 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1142 kişi hayatını kaybetti         
17:06
Kontratı dolmasına rağmen evini boşaltmayan Diagne, ev sahibini tehdit etti Kontratı dolmasına rağmen evini boşaltmayan Diagne, ev sahibini tehdit etti         
17:05
Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi         
16:58
Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi         
16:51
Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı         
16:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2020 20:58:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Merve Dalbeler Aslan evden aktarıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]