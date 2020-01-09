Merve Dalbeler yeniden Eczacıbaşı VitrA'da - Son Dakika
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Merve Dalbeler yeniden Eczacıbaşı VitrA'da

6 saat önce

Eczacıbaşı VitrA, 2019-2020 sezonu ara transfer dönemi kapsamında, altyapısından yetişen tecrübeli libero Merve Dalbeler Aslan'ı kadrosuna kattı.

Merve Dalbeler yeniden Eczacıbaşı VitrA'da, System.String[]

Eczacıbaşı VitrA, 2019-2020 sezonu ara transfer dönemi kapsamında, altyapısından yetişen tecrübeli libero Merve Dalbeler Aslan'ı kadrosuna kattı.

Vestel Venus Sultanlar Ligi ekibi Eczacıbaşı VitrA, 18 yaşında kulübün altyapısından A Takım'a çıkan, daha sonra sırasıyla Haznedar Spor Kulübü, Eczacıbaşı, Yeşilyurt, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen 32 yaşındaki Merve Dalbeler Aslan ile yeniden anlaştı. 2005-2007 yılları arasında da Marco Motta'yla çalışan 1.80 m boyundaki tecrübeli liberonun kadrolarına iyi bir takviye olacağına inandığını belirten Eczacıbaşı VitrA Takım Menajeri Nalan Ural, "Merve, tecrübesiyle önümüzdeki yoğun dönemde takımımıza çabuk uyum sağlayıp, önemli katkı verecektir. Merve'yi tekrar aramızda görmek bizi mutlu etti" dedi.


Eczacıbaşı Topluluğu, Yeşilyurt, Beşiktaş, Vestel, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:00 Kaynak: DHA
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