Merve Dalbeler yeniden Eczacıbaşı VitrA'da - Son Dakika
Son Dakika Spor Merve Dalbeler yeniden Eczacıbaşı VitrA'da - Son Dakika Spor

Merve Dalbeler yeniden Eczacıbaşı VitrA'da

6 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamada, 1,80 metre boyundaki liberonun Eczacıbaşı Spor Kulübü altyapısından çıktığı ve sırasıyla Haznedar Spor Kulübü, Eczacıbaşı, Yeşilyurt, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş takımlarında oynadığı belirtildi.

Merve Dalbeler yeniden Eczacıbaşı VitrA'da, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamada, 1,80 metre boyundaki liberonun Eczacıbaşı Spor Kulübü altyapısından çıktığı ve sırasıyla Haznedar Spor Kulübü, Eczacıbaşı, Yeşilyurt, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş takımlarında oynadığı belirtildi.


Milli takımda ve kulüp takımlarında birçok başarıya imza atan Merve Dalbeler Aslan, yeniden turuncu-beyazlı formayı giyecek.


2005-2007 yıllarında da başantrenör Marco Motta'yla çalışan Merve'nin kadrolarına iyi bir takviye olacağına inandığını belirten Eczacıbaşı VitrA Takım Menajeri Nalan Ural, "Merve, tecrübesiyle önümüzdeki yoğun dönemde takımımıza çabuk uyum sağlayıp, önemli katkı verecektir. Merve'yi tekrar aramızda görmek bizi mutlu etti." ifadelerini kullandı.


Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, bültendeki maçları değerlendirdi...


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Eczacıbaşı Topluluğu, Galatasaray, Fenerbahçe, Yeşilyurt, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:06 
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