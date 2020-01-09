Merve Dalbeler yeniden Eczacıbaşı VitrA'da

Kulüpten yapılan açıklamada, 1,80 metre boyundaki liberonun Eczacıbaşı Spor Kulübü altyapısından çıktığı ve sırasıyla Haznedar Spor Kulübü, Eczacıbaşı, Yeşilyurt, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş takımlarında oynadığı belirtildi.



Milli takımda ve kulüp takımlarında birçok başarıya imza atan Merve Dalbeler Aslan, yeniden turuncu-beyazlı formayı giyecek.



2005-2007 yıllarında da başantrenör Marco Motta'yla çalışan Merve'nin kadrolarına iyi bir takviye olacağına inandığını belirten Eczacıbaşı VitrA Takım Menajeri Nalan Ural, "Merve, tecrübesiyle önümüzdeki yoğun dönemde takımımıza çabuk uyum sağlayıp, önemli katkı verecektir. Merve'yi tekrar aramızda görmek bizi mutlu etti." ifadelerini kullandı.



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