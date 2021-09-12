Üye Girişi
MERVE'DEN ACI HABER - Son Dakika

MERVE'DEN ACI HABER

12.09.2021 23:40

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde bir kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan 10 yaşındaki ortaokul öğrencisi Merve Arık, tedavi gördüğü İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'nde 4 gün sonra yaşamını yitirdi.

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde bir kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan 10 yaşındaki ortaokul öğrencisi Merve Arık, tedavi gördüğü İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'nde 4 gün sonra yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Yatağan ilçesine 21 kilometre mesafedeki kırsal Cazkırlar Mahallesi'nde yaşayan Fatma Arık, geçen 8 Eylül'de öğle saatlerinde kızı Merve'yi okul üniforması almak için ilçe merkezine götürdü. İnönü Bulvarı'nda U.Ç. yönetimindeki 48 AD 303 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Arık'a çarptı. Bencik Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi olan Arık'a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Merve Arık, durumu ağır olduğu gerekçesiyle İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaşam mücadelesi veren Merve'nin dün öğle saatlerinde beyin ölümünün gerçekleştiği haberi aileye verildi. Bu sabah kalbi duran Merve, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Acı haberi alan anne Fatma Arık ve baba Yusuf Arık, gözyaşlarına boğuldu.

Baba Arık'ın (60), 8 yıl önce de ilk eşinden olan oğlu Ömür Arık'ı (26) trafik kazasında kaybettiği, ilk eşi Necla Arık'ın da 30 yıl önce su kuyusuna düşüp boğulduğu ortaya çıktı.

MERVE'DEN ACI HABER
MERVE'DEN ACI HABER
MERVE'DEN ACI HABER
MERVE'DEN ACI HABER

Ege Üniversitesi Hastanesi, Yatağan, İzmir, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MERVE'DEN ACI HABER - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fatih Terim'den canlı yayında çarpıcı Milli Takım yorumu: Geberttiniz, öldürdünüz 23:40 Fatih Terim'den canlı yayında çarpıcı Milli Takım yorumu: Geberttiniz, öldürdünüz Ağacın dibinde boynuna ip dolanmış erkek cesedi bulundu 23:13 Ağacın dibinde boynuna ip dolanmış erkek cesedi bulundu Düğünde silahla havaya ateş açarken yanındaki kişiyi başından vurdu 22:35 Düğünde silahla havaya ateş açarken yanındaki kişiyi başından vurdu
Evin mutfağına giren yılan paniğe neden oldu 21:51 Evin mutfağına giren yılan paniğe neden oldu Trabzonspor taraftarından, Abdülkadir Ömür'ü hüngür hüngür ağlatan tepki! Sahaya dalıp 21:01 Trabzonspor taraftarından, Abdülkadir Ömür'ü hüngür hüngür ağlatan tepki! Sahaya dalıp "Düzgün oyna" diye bağırdı Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Ateş 19:23 Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Ateş "Deniz Baykal yaşamını yitirdi" iddialarını yalanladı
Feci kazada kahreden detay! Genç kadının eşiyle balayından döndüğü ortaya çıktı 17:42 Feci kazada kahreden detay! Genç kadının eşiyle balayından döndüğü ortaya çıktı Ziya Selçuk, yeni imajını paylaştı, herkes şaşırdı 16:47 Ziya Selçuk, yeni imajını paylaştı, herkes şaşırdı

Son Dakika Haberleri
17:48 Muhammed ile Rossi'nin uyumu Sivasspor maçına damga vurdu
17:42 Dilenen şahıs, 5 saatte 400 TL topladı
17:39 "Kız kardeşimize laf attın" diyerek hesap sormaya gittikleri evde tüfekle vuruldular
17:29 Fatih gemisi, Türkali-5'te sondaja başladı! Bakan Dönmez, Türkiye'nin keşfinde her yeni gün yeni bir adım
17:27 Son Dakika: Formula 1'de kaza! Max Verstappen ve Lewis Hamilton kaza yaparak yarış dışı kaldı
16:53 Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira taraftarlar ile fotoğraf çektirdi, ortalık yıkıldı
16:46 Ziya Selçuk, yeni imajını paylaştı, herkes şaşırdı
16:39 Yüzünü tamamen kapatan maske ile Kim Kardashian moda haftasında görüntülendi
16:20 Fenerbahçe'nin Sivasspor karşılaşmasında Attila Szalai'nin yedek kalması tartışma yarattı
Geçici hükümeti açıklayan Taliban'a ilk üst düzey ziyaret Katar'dan geldi Geçici hükümeti açıklayan Taliban'a ilk üst düzey ziyaret Katar'dan geldi         
23:47
Takımı ligde henüz puan alamayan Aykut Kocaman, Göztepe maçının hakemini suçladı: Kenardan güldük Takımı ligde henüz puan alamayan Aykut Kocaman, Göztepe maçının hakemini suçladı: Kenardan güldük         
23:16
Birbirinin kopyası iki maçın ardından Galatasaray taraftarı çıldırdı! Hedefte Fatih Terim var Birbirinin kopyası iki maçın ardından Galatasaray taraftarı çıldırdı! Hedefte Fatih Terim var         
22:45
Husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi canından oldu Husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi canından oldu         
22:19
Meteoroloji bölge bölge uyardı! İstanbul dahil 49 ilde gök gürültülü yağış uyarısı Meteoroloji bölge bölge uyardı! İstanbul dahil 49 ilde gök gürültülü yağış uyarısı         
21:38
Fenerbahçe cephesi, Sivas maçı sonrası isyan ateşini yaktı: Bunlar Türk futboluna ihanet Fenerbahçe cephesi, Sivas maçı sonrası isyan ateşini yaktı: Bunlar Türk futboluna ihanet         
19:40
"HDP'ye destek vermeyin" sözlerine çok kızan Davutoğlu, evlat nöbeti tutan ailelerle tartıştı         
18:41
"Kız kardeşimize laf attın" diyerek hesap sormaya gittikleri evde tüfekle vuruldular         
17:40
Yüzünü tamamen kapatan maske ile Kim Kardashian moda haftasında görüntülendi Yüzünü tamamen kapatan maske ile Kim Kardashian moda haftasında görüntülendi         
16:40
Köy hayatına geçen Göksel, normalleşmeyle beraber İstanbul'a geri döndü Köy hayatına geçen Göksel, normalleşmeyle beraber İstanbul'a geri döndü         
15:55
11 gün önce uyuşturucudan kurtulmak için cip taktıran Sedanur, günlük kiralık evde ölü bulundu 11 gün önce uyuşturucudan kurtulmak için cip taktıran Sedanur, günlük kiralık evde ölü bulundu         
15:34
11 Eylül 2001 saldırılarının 20. yılında bir gelişme yaşandı! Öldü denilen El Kaide lideri Zevahiri video yayınladı 11 Eylül 2001 saldırılarının 20. yılında bir gelişme yaşandı! Öldü denilen El Kaide lideri Zevahiri video yayınladı         
15:12
55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti 55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti         
11:13
Doğum sonrası büyük değişim! Sinem Kobal'ın eski halinden eser yok Doğum sonrası büyük değişim! Sinem Kobal'ın eski halinden eser yok         
10:50
Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi         
10:24
Demet Özdemir'den iddialı pozlar! Sütyensiz fotoğraflarını paylaştı Demet Özdemir'den iddialı pozlar! Sütyensiz fotoğraflarını paylaştı         
09:13
Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi         
00:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2021 23:59:19. #1.12#
SON DAKİKA: MERVE'DEN ACI HABER - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement