MERVE ENKAZDAN SAĞ KURTARILIP HASTANEYE KALDIRILDI, SONRASINDA ULAŞILAMADI - Son Dakika
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MERVE ENKAZDAN SAĞ KURTARILIP HASTANEYE KALDIRILDI, SONRASINDA ULAŞILAMADI

04.03.2023 11:46

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde enkaza dönüşen Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Sarıgül Melek Hatun Apartmanı'nda anne ve babasıyla enkaz altında kalan Merve Ateş (26), sağ kurtarıldı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde enkaza dönüşen Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Sarıgül Melek Hatun Apartmanı'nda anne ve babasıyla enkaz altında kalan Merve Ateş (26), sağ kurtarıldı. Ateş'in anne-babası hayatını kaybetti kendisi hastaneye kaldırıldı. Ancak Ateş'e bir daha ulaşamayan yakınları yardım istedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi 544 Sokak'ta Sarıgül Melek Hatun Apartmanı'nda Merve Ateş, annesi Hadiye ve babası Turgut Ateş'le enkazda kaldı. Anne ve babanın cansız bedenine ulaşıldı. Merve ise arama-kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak çıkartılıp, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yakınları, Merve'den bir daha haber alamadı. Abla İpek Koca, "Kardeşim buradan canlı çıktı. Dayım ve akrabalarımla sohbet bile etti. 'Mersin'e sevk edeceğiz' denildi. Oraya gönderilmiş ama kardeşimin ölüsü de dirisi de ortada yok. Kardeşimi sağlıklı görmek istiyorum" dedi.

Anne-babasından geriye kalan eşyalara sarılıp gözyaşları döken İpek Koca, enkazdan sağ şekilde konuşarak çıkan Merve Ateş'in hangi hastanede olduğunu bilmek ve ona kavuşmak için yardım istedi. (DHA)

Kaynak: DHA
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Kahramanmaraş, İskenderun, Elbistan, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MERVE ENKAZDAN SAĞ KURTARILIP HASTANEYE KALDIRILDI, SONRASINDA ULAŞILAMADI - Son Dakika

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SON DAKİKA: MERVE ENKAZDAN SAĞ KURTARILIP HASTANEYE KALDIRILDI, SONRASINDA ULAŞILAMADI - Son Dakika
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