Merve Gül Özlü'nün gözü Avrupa Şampiyonası'nda - Son Dakika
Son Dakika Spor Merve Gül Özlü'nün gözü Avrupa Şampiyonası'nda - Son Dakika Spor

Merve Gül Özlü'nün gözü Avrupa Şampiyonası'nda

6 saat önce

Ankara'da Taha Akgül Spor Salonunda yapılan Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonası'nda Kayserili sporcular Merve Gül Özlü, 55 kg Türkiye Şampiyonu olurken, Zehra Kaygısız 55 kg Türkiye Üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Merve Gül Özlü'nün gözü Avrupa Şampiyonası'nda, System.String[]

Ankara'da Taha Akgül Spor Salonunda yapılan Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonası'nda Kayserili sporcular Merve Gül Özlü, 55 kg Türkiye Şampiyonu olurken, Zehra Kaygısız 55 kg Türkiye Üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. 46 kg mücadele eden Melisa Özlü ise Şampiyonayı altıncı olarak tamamladı.


Merve Gül Özlü, Zehra Kaygısız ve Melisa Özlü elde ettikleri bu sonuçlarla şubat ayında İstanbul'da yapılacak olan Turkish Open Şampiyonasında ülkemizi temsil edecekler. Ayrıca başarılı sporcu Merve Gül Özlü altın madalyanın sahibi olduğu için İsveç'te yapılacak olan 5. Başkanlık Kupasına katılmaya hak kazandı. Milli sporcu Merve Gül Özlü, İsveç'te yapılacak olan müsabakanın önemli olduğunu, Başkanlık Kupasında derece elde ederek Avrupa Şampiyonası'na vize almak istediğini ve yine ülkemizi temsil etmek istediğini belirtti.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, şampiyonada derece alan sporcuları ve antrenörleri Hasan Önal'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Taha Akgül, Kaygısız, Ankara, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatını verdiği Çankırı-Ankara kara yolunun yapımı başladı
1 TL'ye aldığı şişeleri sanat eserine dönüştürüp 50 euroya satıyor Son dakika: Selahattin Demirtaş, HDP Eş Genel Başkanlığı'na kapıları kapattı Tutuklanan "Peruklu hırsız"ın Hülya Avşar'ın evinin soyulmasıyla ilgili arandığı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 18:44:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Merve Gül Özlü'nün gözü Avrupa Şampiyonası'nda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]