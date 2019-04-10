Merve'nin Sırasına Karanfil Bıraktılar (2)

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Yengesinin Boğazını Keserek Öldüren Caninin Cezası Belli Oldu

Sandıktan Nouma Çıktı! Verdiği Cevap Olay Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rakam Verdi: Şu anda Cezaevinde 30 bin 559 FETÖ'cü Var