Merve'nin Sırasına Karanfil Bıraktılar (2)
1 saat önce
YALOVA'DA TOPRAĞA VERİLDİAntalya'nın Alanya ilçesinde restoran bahçesinde oynadığı salıncağın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Merve Ela Yılmaz'ın (5) cenazesi Yalova'da toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:39 Kaynak: DHA
YALOVA'DA TOPRAĞA VERİLDİ Antalya
'nın Alanya
ilçesinde restoran bahçesinde oynadığı salıncağın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Merve Ela Yılmaz'ın (5) cenazesi Yalova
'da toprağa verildi.
Merve Ele Yılmaz'ın cenazesi, Alanya'dan memleketleri Yalova'ya getirildi. Küçük kız için Yalova Merkez
Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede, baba Mehmet Yılmaz
taziyeleri kabul etti. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Merve Ela Yılmaz, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Merve'nin tabutunu omuzlayan baba Mehmet Yılmaz'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Merve Ele Yılmaz, Yalova Paşakent Mezarlığı'na defnedildi.
İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,
Yengesinin Boğazını Keserek Öldüren Caninin Cezası Belli Oldu
Sandıktan Nouma Çıktı! Verdiği Cevap Olay Oldu
Acun Ilıcalı'ya 31 Mart Seçimlerini Soran Hikmet'e Kötü Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rakam Verdi: Şu anda Cezaevinde 30 bin 559 FETÖ'cü Var