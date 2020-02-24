Merve Nur Başbuğ ile Erol Özmandıracı arasındaki ev davasında karar çıktı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Merve Nur Başbuğ ile Erol Özmandıracı arasındaki ev davasında karar çıktı - Son Dakika Magazin

Merve Nur Başbuğ ile Erol Özmandıracı arasındaki ev davasında karar çıktı

6 saat önce

Başbuğ, kendisine ve Özmandıracı'yla ilişkisinden olan küçük kızına başka bir ikamet tahsis edilinceye kadar oturduğu daireye tedbir konulmasını istedi.

Merve Nur Başbuğ ile Erol Özmandıracı arasındaki ev davasında karar çıktı, System.String[]

Başbuğ, kendisine ve Özmandıracı'yla ilişkisinden olan küçük kızına başka bir ikamet tahsis edilinceye kadar oturduğu daireye tedbir konulmasını istedi.


Talebi kabul eden mahkeme, dairenin tedbiren Merve Nur Başbuğ ile küçük kızının kullanımına tahsis edilmesine karar verdi. Merve Nur Başbuğ daha önce de Erol Özmandıracı hakkında uzaklaştırma kararı aldırmış ve 20 bin liralık nafaka davası açmıştı.

Alparslan Türkeş, Merve Nur, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

ÇAYKUR'un alacağı 830 mevsimlik işçi başvuruları başladı
Çin'de koronavirüs sebebiyle yılın en önemli siyasi toplantısı ertelendi Mahkeme başkanından, savcılıktaki ifadesini reddeden sanığa: Üç harfliler mi yaktı seni? Yazın satış patlaması yaşayan mangal kömürü, kışın neredeyse hiç satılmıyor

Son Dakika Haberleri
14:55 Selin Ciğerci, derin yırtmaçlı elbisesiyle kalça dansı yaptı
13:41 Burcu Kara tiyatroya geri dönüyor
13:41 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı esti
13:41 Ufuk Beydemir: Özümüze döndüğümüz bir albüm oldu
13:40 Kerem, seçimini yapıyor!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 15:00:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Merve Nur Başbuğ ile Erol Özmandıracı arasındaki ev davasında karar çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]