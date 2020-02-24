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Merve Nur Başbuğ ile Erol Özmandıracı arasındaki ev davasında karar çıktı
6 saat önce
Başbuğ, kendisine ve Özmandıracı'yla ilişkisinden olan küçük kızına başka bir ikamet tahsis edilinceye kadar oturduğu daireye tedbir konulmasını istedi.
Başbuğ, kendisine ve Özmandıracı'yla ilişkisinden olan küçük kızına başka bir ikamet tahsis edilinceye kadar oturduğu daireye tedbir konulmasını istedi.
Talebi kabul eden mahkeme, dairenin tedbiren Merve Nur Başbuğ ile küçük kızının kullanımına tahsis edilmesine karar verdi. Merve Nur Başbuğ daha önce de Erol Özmandıracı hakkında uzaklaştırma kararı aldırmış ve 20 bin liralık nafaka davası açmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:45
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