Merve Nur davet etti, Fadıloğlu ziyaret etti - Son Dakika

Merve Nur davet etti, Fadıloğlu ziyaret etti

03.05.2021 14:34
Merve Nur davet etti, Fadıloğlu ziyaret etti, System.String[]

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Merve Nur Tutan ile konuşma ve işitme engelli olan anne-babasını evlerinde ziyaret etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Merve Nur Tutan ile konuşma ve işitme engelli olan anne-babasını evlerinde ziyaret etti. Fadıloğlu, Merve Nur'un işaret dili yardımıyla anne ve baba ile iletişim kurarak, istek ve sıkıntılarını dinledi.

Geçtiğimiz günlerde 10 yaşındaki Merve Nur Tutan, ailesinin sıkıntılarını dile getirmek üzere Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu makamında ziyaret etmek istedi. Durumla ilgili bilgi sahibi olan Rıdvan Fadıloğlu, Merve Nur Tutan ve ailesini evlerinde ziyaret etti. İşitme engelli olan baba Kazım ve anne Fatma Tutan, kızları Merve Nur'un işaret dili yardımıyla Fadıloğlu ile iletişim kurdular.

Ailenin istek ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Fadıloğlu, sorunların giderilmesi adına ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi. Fadıloğlu, Merve Nur'a ve küçük kardeşine çeşitli hediyeler verdi. Sohbet ortamında geçen ziyaretin sonunda Fadıloğlu ile aile bireyleri birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Sıkıntılarını gidermek adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz"

Ziyaret sonunda açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Kazım ve Fatma Tutan kardeşlerimizin ziyaretine geldik. Anne-babamız konuşma engelli fakat iki pırlanta gibi yavrumuz var. Merve Nur ve Muhammed ile bir aradayız. Tabi bugünkü bu ziyaretimiz normal bir ziyaretin ötesinde, Merve Nur'un bize ziyarete gelmek istemesiyle oluştu. Merve Nur, belediyede beni ziyaret etmek istemişti. Fakat Merve Nur'u ben ziyaret etmek istedim. Bugün ailemizi ziyaret ettik. Sağ olsunlar kapılarını bize açtılar. Öncelikle hem Merve Nur'a hem de Muhammed'e eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Baba sağ olsun engelli kadrosundan çalışıyor ve ailesini geçindirmeye çalışıyor. Ben bu konuda kendisini de tebrik ediyorum. Biz de Şehitkamil Belediyesi olarak ailemizin ihtiyaçlarına katkı koymak adına buradayız. Merve Nur, bize ayrıca ailesi adına tercümanlık yaptı. İşaret diliyle anne ve babasının taleplerini bize iletti. Biz de imkanlarımız dahilinde ailemizin sıkıntılarını gidermek adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ben Merve Nur'a tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah başarılı bir talebelik hayatından sonra başarılı bir iş insanı olur. Memleketimize güzel hizmetler eder. Muhammed de aynı şekilde başarılı bir insan olarak ülkemize hizmet edecek gençlerimizden olacak. Anne ve babayı, böylesine güzel evlatlar yetiştirdiği için tebrik ediyorum. Allah, hiçbir zaman acılarını göstermesin. Ben bu vesileyle bizi evlerinden misafir ettikleri için de bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Başkanımıza bizleri ziyaret ettiği için teşekkür ediyorum"

Fadıloğlu'nu evlerinde ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Merve Nur Tutan, "Başkanımıza, bugün bizleri evimizde ziyaret ettiği için çok teşekkür ediyorum. Ben geçtiğimiz günlerde Başkanımızı makamında ziyaret etmek istemiştim fakat başkanımız o gün yerlerinde yoktu. Ancak oradaki görevli arkadaşlar beni en güzel şekilde ağırlamışlardı. Ben bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bugün de Başkanımızın, bizzat beni ve ailemi ziyaret etmesi bizi mutlu etti. Ailemin isteklerini Başkanımıza illettim. Sağ olsun kendisi isteklerimizin giderilmesi adına her şeyi yapacaklarını söyledi. Ben bir kez daha Başkanımıza bizleri ziyaret ettiği için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Merve Nur davet etti, Fadıloğlu ziyaret etti
Merve Nur davet etti, Fadıloğlu ziyaret etti
Merve Nur davet etti, Fadıloğlu ziyaret etti
Merve Nur davet etti, Fadıloğlu ziyaret etti

Şehitkamil, Merve Nur, Engelli, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Merve Nur davet etti, Fadıloğlu ziyaret etti - Son Dakika


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