Merve Nur Eroğlu'na Büyük Onur
1 saat önce
Milli okçu Merve Nur Eroğlu, paralimpik kadınlar kategorisinde dünyada yılın sporcusu unvanına layık görüldü.
Milli okçu Merve Nur
Eroğlu, paralimpik kadınlar kategorisinde dünyada yılın sporcusu unvanına layık görüldü. Türkiye
Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen oylamada Merve Nur Eroğlu'nun paralimpik kadınlar kategorisinde yılın sporcusu seçildiği belirtildi.
Merve Nur Eroğlu, 2018 yılında Çekya'da gerçekleştirilen Avrupa
Para Okçuluk Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 08:14 Kaynak: AA
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