Son Dakika Haberleri: Merve Nur Eroğlu'na Büyük Onur

Merve Nur Eroğlu'na Büyük Onur

1 saat önce

Milli okçu Merve Nur Eroğlu, paralimpik kadınlar kategorisinde dünyada yılın sporcusu unvanına layık görüldü.

Merve Nur Eroğlu'na Büyük Onur, System.String[]
Milli okçu Merve Nur Eroğlu, paralimpik kadınlar kategorisinde dünyada yılın sporcusu unvanına layık görüldü.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen oylamada Merve Nur Eroğlu'nun paralimpik kadınlar kategorisinde yılın sporcusu seçildiği belirtildi.

Merve Nur Eroğlu, 2018 yılında Çekya'da gerçekleştirilen Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 08:14 Kaynak: AA

Türkiye, Merve Nur, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul Sandık Başkanları Buluşması Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partinin Seçmenlere Dağıtacağı Ürünleri Bizzat Tanıttı

Kartal'da Çöken Binanın Yanındaki Yunus Apartmanı Yıkılıyor 5 Erkekle Birlikte Olan Kadının Yaşadıkları Kan Dondurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 21:43:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Merve Nur Eroğlu'na Büyük Onur
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]