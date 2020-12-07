Merve Özbey: Babam apar topar gömüldü! - Son Dakika

Merve Özbey: Babam apar topar gömüldü!

07.12.2020 10:12
Merve Özbey: Babam apar topar gömüldü!, System.String[]

Anne olmak için gün sayan Merve Özbey, geçen hafta baba acısıyla sarsıldı.

Anne olmak için gün sayan Merve Özbey, geçen hafta baba acısıyla sarsıldı. Vefat eden babasının ardından yeni bir paylaşımda bulunan 32 yaşındaki Özbey, şunları söyledi:

Şu süreçte beni en çok üzen; eskiden cenazelerde insanlar yalnız kalmazlardı. Namaz saatlerinde gömülürlerdi. Cenaze namazları olurdu. Sağlığı elverdiği sürece herkesin yanında olan babam pandemiden dolayı apar topar gömüldü.

Ölüm sebebi koronavirüs değil, kalp krizi fakat bu hastalıkla mücadele etmeye çalışan herkese şifa dilerken, boş boş sokaklarda hiçbir işi olmadan dolaşan insanlara da kırgınlığım yok değil. İnsan başına gelmeden anlamıyor. İnsanlar sizi telkin etmek için sarılamıyorlar bile. Umarım herkes kendi sorumluluğunu bilir ve en yakın zamanda bu süreci atlatırız.Merve Özbey, dün ise şu açıklamayı yapmıştı:

Bugün babacığım gideli tam yedi gün oldu. Yedi koca gün... Allah sabrını veriyor ve bir şekilde geçiyor günler. Arayan, soran, yanımızda olan, bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederiz. Elimizden geldiğince iyi olmaya çalışıyoruz. Kızımızın sağlığı gayet yerin.

Merve Özbey: Babam apar topar gömüldü!

Merve Özbey, Cenaze, Namaz, Vefat, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Merve Özbey: Babam apar topar gömüldü! - Son Dakika Magazin


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