Merve Özbey evden çıkmadan klip çekecek

Instagram hesabı üzerinden hayranlarına seslenen Özbey, telefonlarını yan tutarak Kül şarkısına çekecekleri videoları kendisine göndermelerini istedi. Bu videolarla bir klip oluşturulacağını dile getiren Özbey yaratıcı projeyi, "Biliyorsunuz albümümüzde bir çok kliplenmemiş şarkı var. Eğer Corona virüs gelmemiş olsaydı sıradaki klibimizi 'Kül' şarkısına gelecektik. Bir şekilde evlerde kalma ve sosyal mesafeyi koruma sebebimiz aslında hayatta kalmaya çalışmak, umudumuz var ve çabalıyoruz. Bu zor günleri de birlikte umutla atlatalım istiyoruz. 'Kül' şarkısına telefonu yan tutarak çekeceğiniz videoları aşağıdaki mail adresine gönderirseniz, hep birlikte 'Kül' şarkısına klip çekmiş olacağız. Şimdiden tüm videolar için teşekkür ederim." sözleri ile paylaştı.