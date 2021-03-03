Merve Özbey kızı Elif Özüm'e kavuştu! "33 sene boşa yaşamışım" - Son Dakika

Merve Özbey kızı Elif Özüm'e kavuştu! "33 sene boşa yaşamışım"

03.03.2021 09:43
Merve Özbey kızı Elif Özüm'e kavuştu!

Geçtiğimiz cuma günü doğum yapan Merve Özbey, eşi Kenan Koçak ve kızları Elif Özüm'le hastaneden çıkarken görüntülendi.

Geçtiğimiz cuma günü doğum yapan Merve Özbey, eşi Kenan Koçak ve kızları Elif Özüm'le hastaneden çıkarken görüntülendi. Kızı ve kendisinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Özbey, "Her şey yolunda ve sağlığımız yerinde. Bir an önce evimize gidip yeni hayatımıza alışmaya çalışacağız" diye konuştu.

Ünlü şarkıcı, "Elif Özüm'ü kucağınıza ilk aldığınızda neler hissettiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı: "33 sene boşa yaşamışım. Artık hayatımız onun üzerine kurulu. İnşallah sağlık ve mutlulukla, güzel bir hayatı olur." (Behlül AYDIN)

Teyze yeğen sevgisi

Oyuncu Hande Erçel, ablası Gamze Erçel'in kızı Aylin Mavi'yle fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıyor. Erçel önceki gün yeğeninin saçını topladığı anları Instagram hesabından yayınlayarak, "Saçlarıyla oynanmasına bayılıyor. Özgür kız..." notunu düştü. Oyuncu, ablası, eniştesi ve yeğeni ile birlikte çekilen karesini de "Harika ailem" diye paylaşmıştı.

Hamile değilim

Müge Boz, eşi Caner Erdeniz ve kızı Vina'yla Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıktı. Boz "Bugün set yok. 'Akıncı'nın çekimleri güzel gidiyor. Hareket ve aksiyon bol... Fakat benim karakterim daha sakin. Aslında bir de romantik komedi işinde olursam fena olmaz. Ben daha çok romantik komedi işlerini seviyorum" dedi. Ünlü oyuncu, hamile olduğu iddialarını da yalanladı: "Hamile değilim. İkinci çocuğu düşünüyoruz fakat şu an bir bebek beklemiyoruz." (Sayit DURMAZ)

Denizden geldi

Geçen hafta sonu nişanlısı Nazlı Kayı ile Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret eden Hacı Sabancı önceki gün Bebek'te görüntülendi. Deniz yoluyla Bebek'e gelen ünlü iş insanı soruları konuşmak istemediğini belirterek yanıtsız bıraktı. (Deniz BOY)

İlişkimiz güzel gidiyor

İlişkileri bir dargın bir barışık devam eden Gamze Topuz ve Tümer Metin önceki akşam Akmerkez'deydi. Ünlü çift mağazaları gezerek küçük ev eşyaları satın aldı. Tümer Metin muhabirlerin "Evlilik yakın mı?" sorusunu "Arkadaşlar ilişkimiz güzel gidiyor. Biraz alışveriş yaptık. Teşekkürler" diyerek yanıtladı. (Sayit DURMAZ)

Maske takıyorum

Oyuncu Hakan Meriçliler önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Meriçliler, hakkında çıkan "Maske takmıyor" haberleri hakkında sitem etti. Oyuncu, "Spordan çıktım. Mümkün olduğunca sağlıklı olmaya çalışıyorum. İşlerimizin açılacağını umut ediyorum. Bu arada 'Hakan maskesiz geziyor' diyenlere de bu halim kapak olsun" dedi. (Sayit DURMAZ)

Alışveriş günü

Fenerbahçe'nin sportif direktöre Emre Belözoğlu, eşi Tuğba Belözoğlu ve kızları Zeynep Neda ile Meryem Leyla'yla önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Yeni sezon ürünlerini inceleyen Belözoğlu ailesi, gazetecilere poz vermeyi ihmal etmedi. (Sayit DURMAZ)

Doğum kiloları gitti

Geçtiğimiz aylarda kızı Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal, kısa sürede doğum kilolarını verdi. Oyuncu, spor kombinle çekilmiş yeni fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Kobal'ın eskisinden daha fit olması ise dikkatten kaçmadı. Emzirme eğitimleri alan oyuncu, fazla kilolarından kurtulmak için de online spor derslere başladığı öğrenildi.

Utangaç çift

Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba, eşi Yasemin Akbaba'yla önceki gün Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde objektiflere yansıdı. Yıldız futbolcu hamile olan eşinin kontrolü olduğunu söyledi. Çift, hastane çıkışında utangaç tavırlarıyla dikkat çekti. Futbolcu, basın mensuplarına görüntü almamaları için ricada bulundu. (Behlül AYDIN)

Aile özlemi

Bursaspor'un deneyimli futbolcusu Özer Hurmacı, eşi Mihriban Hurmacı ve çocuklarıyla önceki gün İstinyePark'taydı. Futbolcu, ailesinin hala İstanbul'da yaşadığını bu yüzden izin alarak onları görmeye geldiğini söyledi. Tüm gününü ailesiyle geçiren Hurmacı, çocuklarına oyuncak da aldı.

Meleğim 1 yaşında

Eski milli futbolcu Ahmet Dursun, eşi Asena Dursun'la birlikte kızları Lidya'nın doğum gününü kutladı. Evde yaptıkları kutlamadan kareleri sosyal medya hesabına yükleyen Ahmet Dursun, "Minik meleğim bugün 1 yaşına bastı. İyi ki doğdun, iyi ki bizim kızımızsın. Seni çok ama çok seviyoruz" dedi.

Merve Özbey kızı Elif Özüm'e kavuştu! 33 sene boşa yaşamışım

Kenan Koçak, Merve Özbey, Doğum, Cuma, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Merve Özbey kızı Elif Özüm'e kavuştu! '33 sene boşa yaşamışım' - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)
  • AKŞAM OLSADA EVE GİTSEK : Bazen mutluluğu anlatırken başkalarını kırabileceğimizi düşünün emi....Boşu boşuna yatıp kalkmışım de sende mutlu ol bebeği olmayan olamayanda mutlu oılsun (evlilik kurumu içerisinde).. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

Son Dakika

Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyadaki tepkilere isyan etti Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı Ağrı'da bulunan altın rezervini çıkarmak için hazırlıklar başladı! 300 milyon dolarlık yatırım yapılacak Meteoroloji'den 5 il için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı Bilim Kurulu üyesi "Ön çalışmalar var" deyip duyurdu: Kısıtlama saatleri değişebilir Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'la yaptığı görüşmede duvardaki tablolar dikkat çekti İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı
Son Dakika: Ziraat Bankası, takipteki borcu 1 milyon TL'yi geçmeyen müşterilerine yeni ödeme imkanı sağladı Son Dakika: Ziraat Bankası, takipteki borcu 1 milyon TL'yi geçmeyen müşterilerine yeni ödeme imkanı sağladı         
11:55
Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır         
11:16
Acun'un yüzünü en çok o güldürdü! Hasan Can Kaya izlenme oranıyla Exxen'i kasıp kavurdu Acun'un yüzünü en çok o güldürdü! Hasan Can Kaya izlenme oranıyla Exxen'i kasıp kavurdu         
11:00
Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alpaslan Öztürk ile anlaştı Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alpaslan Öztürk ile anlaştı         
10:42
İhbarda bulunan kadına yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı İhbarda bulunan kadına yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı         
10:29
Son dakika: Enflasyon şubat ayında yüzde 0,91 artarak yıllık bazda yüzde 15,61 oldu Son dakika: Enflasyon şubat ayında yüzde 0,91 artarak yıllık bazda yüzde 15,61 oldu         
09:59
'Çok yüksek riskli' grupta yer alan Edirne'de esnaf, renklerinin haritada turuncuya dönmesini bekliyor 'Çok yüksek riskli' grupta yer alan Edirne'de esnaf, renklerinin haritada turuncuya dönmesini bekliyor         
09:41
Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi         
09:30
İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti         
09:15
Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor         
09:14
Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor         
09:14
Bakanlık 929 yatırım teşvik belgesi hazırladı! 26 binden fazla kişiyi iş imkanı doğacak Bakanlık 929 yatırım teşvik belgesi hazırladı! 26 binden fazla kişiyi iş imkanı doğacak         
08:29
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi! Market, manav gibi işletmelerin çalışma saatleri uzatıldı İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi! Market, manav gibi işletmelerin çalışma saatleri uzatıldı         
00:31
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı         
21:25
Dizileri tutmayan Hande Erçel'e bir final şoku daha Dizileri tutmayan Hande Erçel'e bir final şoku daha         
16:56
Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi         
15:02
Oğlunu Oğlunu "Allah yolunda kurban ettiğini" söyleyerek ensesini kesen babanın görüntüleri ortaya çıktı         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2021 12:12:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Merve Özbey kızı Elif Özüm'e kavuştu! "33 sene boşa yaşamışım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei