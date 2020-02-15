Merve Özbey, Sevgililer Günü'nde Bursa'da sahneye çıktı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Merve Özbey, Sevgililer Günü'nde Bursa'da sahneye çıktı - Son Dakika Magazin

Merve Özbey, Sevgililer Günü'nde Bursa'da sahneye çıktı

6 saat önce

BURSA'da, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sahneye çıkan şarkıcı Merve Özbey, hem hüzünlendirdi, hem de coşturdu.

Merve Özbey, Sevgililer Günü'nde Bursa'da sahneye çıktı, System.String[]

BURSA'da, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sahneye çıkan şarkıcı Merve Özbey, hem hüzünlendirdi, hem de coşturdu. Geçen günlerde dünyaevine giren Özbey'in sahnesinde iki de evlilik teklifi yaşandı.

Geçen günlerde iş adamı Kenan Koçak ile evlenen şarkıcı Merve Özbey, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Bursa'da sevenleriyle buluştu. Dinleyicilerini 'Vuracak' adlı şarkısıyla selamlayan Özbey,  mekanı dolduran bin 200 kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Sahnedeki enerjisiyle dikkat çeken Merve Özbey, sevilen şarkısı 'Yaş Hikayesi' ile tempoyu artırdı. Repertuvarında Türk müziğinin usta isimlerinden Müslüm Gürses, Orhan Gencebay ve Sezen Aksu'nun da şarkılarına yer veren Özbey, dinleyicileriyle gerçekleştirdiği samimi diyaloglarıyla hayranlarının beğenisini topladı.

14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel gerçekleşen Özbey'in konseri, iki evlilik teklifi sürprizine de sahne oldu. Konserin ilerleyen bölümlerinde ayrı ayrı sahneye gelen iki çift, evlilik için ilk adımı attı. Yeni evlendiğini hatırlatan Özbey de çok mutlu olduğunu kaydederek çiftlere iyi dileklerde bulundu.

Konserinin son bölümüne doğru eline peçeteyi alarak dans eden Özbey, mekandaki coşkuyu da yükseltti. 2,5 saat sahnede kalan başarılı sanatçı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.


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Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:19 Kaynak: DHA
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