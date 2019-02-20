Son Dakika Haberleri: Merve Sanay Hacklendi! Hakan Çalhanoğlu'nun Bomba Mesajları İfşa Oldu

Merve Sanay Hacklendi! Hakan Çalhanoğlu'nun Bomba Mesajları İfşa Oldu

1 saat önce

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Merve Sanay, yine adından söz ettirmeyi başardı.

Merve Sanay Hacklendi! Hakan Çalhanoğlu'nun Bomba Mesajları İfşa Oldu, System.String[]
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Merve Sanay, yine adından söz ettirmeyi başardı.

Instagram hesabının hacklendiğini iddia eden Merve Sanay'ın futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile özel mesajları ifşa oldu.

Merve Sanay'ın Hakan Çalhanoğlu ile özel mesajları Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşıldı.

Hesabını aldığını açıklayan Sanay "İçeri girmeniz için elimden geleni yapacağım. Geçmişimi paylaşsanız ne olur paylaşmasanız ne olur. Özel mesajlarımı paylaşmanız suç... Ben bugünlere kolay gelmedim. Benim kimseye zararım yok" dedi.

İKİ GÜN SÜRDÜ

Sanay açıklamasının devamında şunları söyledi: "Ben Hakan ile eşiyle boşanma aşamasında konuştum. O zaman boşanmak üzereydi. Sonra barıştı; şimdi çocukları olacak. Yazışma iki gün sürdü. Kimse kimsenin üstüne gitmesin."

Hakan Çalhanoğlu çocukluk aşkı Sinem Gündoğdu ile Mayıs 2017'de Almanya'da evlenmişti.

Hakan Çalhanoğlu geçen temmuzda "Çok ciddi ve affedilmesi mümkün olmayan bir durum meydana geldiği için boşanacağım" açıklamasını yapmıştı. Ancak Hakan Çalhanoğlu daha sonra eşinden ve ailesinden özür dilemişti.

Hakan-Sinem Çalhanoğlu'nun önümüzdeki günlerde bir kızı olacak.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:35 

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