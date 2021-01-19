Merve Şarapçıoğlu: Payıma düşeni bağışlayacağım - Son Dakika

Merve Şarapçıoğlu: Payıma düşeni bağışlayacağım

19.01.2021 08:16
Merve Şarapçıoğlu: Payıma düşeni bağışlayacağım, System.String[]

Ünlü oyuncunun mahkemeye sunduğu 'mal rejim listesi'nin basına yansımasının ardından Şarapçıoğlu isyan etti.

Ünlü oyuncunun mahkemeye sunduğu 'mal rejim listesi'nin basına yansımasının ardından Şarapçıoğlu isyan etti. Listedeki rakamların gerçeği yansıtmadığını iddia eden Şarapçıoğlu, "Düğün masrafı 100 bin lira yazıyor. Düğün erkek tarafına aittir. Buna rağmen babam, masrafın yarısını karşıladı, dekont da elimizde mevcuttur" dedi.

"Gittiğimiz her tatilin yarı parasını ben ödüyordum" diyen Şarapçıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Tatil için 70 bin lira yazıyor! Bir insan eşiyle gittiği tatillerin kalem kalem hesabını mı tutar? Madem öyle, bu masrafları da kalem kalem ispatlamasını bekliyorum!

Bu mal rejimi davasını, en başında açabilirdim ve 'bekletici mesele' yaptırıp, tüm mallarına tedbir koydurabilirdim. Bu mal rejiminden hakkıma düşen payı da sokak hayvanlarına bağışlayacağım" diye konuştu.

Merve Şarapçıoğlu: Payıma düşeni bağışlayacağım

Düğün, İsyan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Merve Şarapçıoğlu: Payıma düşeni bağışlayacağım - Son Dakika Magazin


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