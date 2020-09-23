Merve Tanyel'in hedefi A Milli Takım

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden PTT'de kariyerini sürdüren Merve Tanyel, A Milli Takım formasını giymeyi hedefliyor.

Voleybola VakıfBank altyapısında başlayan 1996 doğumlu Merve Tanyel, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Başkent ekibi PTT'nin yeni transferlerinden Merve, "Böyle bir kurumun bünyesinde olduğum ve Mehmet Bedestenlioğlu gibi bir antrenörle çalıştığım için çok mutluyum. Bu sene güzel, iddialı bir takım kurduk. Ligi güzel bir sıralamada bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

PTT'de güzel bir aile ortamının bulunduğunu vurgulayan voleybolcu, bunun takımı başarıya götüreceğini düşündüğünü dile getirdi. Merve, hedeflere ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle hedefimiz, takım olarak sahada iyi bir voleybol sergilemek. Play-off'ta yer almayı amaçlıyoruz. Kulübümüzü büyüterek ve geliştirerek devam ettirmek istiyoruz. Bireysel hedeflerime gelecek olursam, ben de her sporcu gibi A Milli Takım'da yer almak istiyorum. Ay-yıldızlı formayı en güzel şekilde temsil etmek istiyorum."

"Voleybolu ne kadar özlediğimi fark ettim"

Merve Tanyel, geçen sezonun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yarıda kaldığını hatırlattı.

Liglerin iptal olmasının ardından 6 aylık ara vermek zorunda kaldıklarına işaret eden smaçör, "Bu 6 ayda sadece evlerimizde spor yapabildik. Dolayısıyla biz temmuz ayında PTT Spor Kulübü olarak sezonu açtığımızda açıkçası biraz tedirgin hissettim. Fakat en kısa sürede kondisyoner ve antrenörlerimizin yardımıyla bunun üstesinden gelebildim. Sahaya 6 ay sonra ilk çıktığımda gerçekten voleybolu ne kadar özlediğimi fark ettim." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyayı etkisi altına alan salgının bir an önce bitmesini temenni eden Merve, "Biz sporcular olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. İzole bir hayat yapıyoruz. Antrenman, maç ve ev arasında bir döngümüz var. Tabii ki bu süreçte antrenman, maç yapmak ne kadar stresli olsa da dikkat ettiğimiz, devamlı test olduğumuz için şu ana kadar bir problem yaşamadık." şeklinde görüş belirtti.