Merve Terim'den "Fatih Terim korona olmadı" yorumlarına imalı tepki: Kimi kandırıyorsunuz siz? - Son Dakika
Son Dakika Spor Merve Terim'den 'Fatih Terim korona olmadı' yorumlarına imalı tepki: Kimi kandırıyorsunuz siz? - Son Dakika Spor

Merve Terim'den "Fatih Terim korona olmadı" yorumlarına imalı tepki: Kimi kandırıyorsunuz siz?

12 dakika önce

Fatih Terim'in kızı Merve Terim, babasının aslında koronavirüse yakalanmadığı şeklinde yapılan yorumlara imalı bir paylaşımla yanıt verdi. Prens Charles'ın taburcu olduğu haberini paylaşan Merve Terim, "Böyle korona mı olur?" diyerek yapılan yorumlara tepki gösterdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıkması Türk futbol dünyasına damga vurmuştu. Eleştiri okları, ligleri zamanından ertelemediği için Türkiye Futbol Federasyonu'na yönelmişti.

Fatih Terim'in tedavisinin tamamlanması ve taburcu edilmesi sonrası, sosyal medyada Fatih Terim'in aslında hasta olmadığı, federasyonu hedef almak için bunu yaptığı şeklinde yorumlar yapıldı. Birçok yorumda da buna gerekçe olarak 14 gün karantina süresinin dolmadan Fatih Terim'in taburcu edilmesi gösterildi.

MERVE TERİM'DEN TEPKİ: KİMİ KANDIRIYORSUNUZ?

Bunun üzerine Merve Terim, sosyal medya hesabından yapılan yorumları eleştiren imalı bir paylaşımda bulundu. Merve Terim, paylaşımında, geçtiğimiz hafta koronavirüs teşhisi konulan, bir hafta sonra ise taburcu edilen İngiltere Prensi Charles'ı kullandı. Merve Terim, Prens Charles'ın taburcu edildiği şeklindeki habere "Hiç olur mu öyle şey Charles Bey? Ya 14 gün hastanede kalmanız ya da ölmeniz gerekirdi. Böyle Korona mi olur? Kimi kandırıyorsunuz siz?! Tip dünyası sizi incelemeli, sonuçları da hemen paylaşmalı..." yazdı.

Corona virüsü teşhisi konulan İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın, 7 gün geçirdiği karantina sürecinden çıktığı ifade edilmişti.

İşte Merve Terim'in paylaşımı:

Merve Terim'den 'Fatih Terim korona olmadı' yorumlarına imalı tepki: Kimi kandırıyorsunuz siz?
Merve Terim'den Fatih Terim korona olmadı yorumlarına imalı tepki: Kimi kandırıyorsunuz siz?
Prens Charles, Koronavirüs, Merve Terim, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 09:50 

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