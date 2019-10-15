Son Dakika Haberleri: Merve ve Derin'e başarılı operasyon
Son Dakika Spor Merve ve Derin'e başarılı operasyon

Merve ve Derin'e başarılı operasyon

49 dakika önce

Bu sezon Antalyaspor'u Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde temsil eden Berlin Döner Antalyaspor kadın voleybol takımımının iki sporcusu, başarılı operasyonlarla sağlığına kavuştu.

Merve ve Derin'e başarılı operasyon, System.String[]

Bu sezon Antalyaspor'u Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde temsil eden Berlin Döner Antalyaspor kadın voleybol takımımının iki sporcusu, başarılı operasyonlarla sağlığına kavuştu.


Memorial Antalya Hastanesi'nde Merve Aykın ön çapraz bağlarından, Derin Gömeçoğlu ise menisküs onarımı ameliyatı oldu. Memorial Antalya Hastanesi'nde Op.Dr. Murat Baloğlu tarafından ameliyat edilen iki sporcunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, Merve ve Derin'i teknik ekip ile takım arkadaşları yalnız bırakmadı. Op.Dr. Murat Baloğlu, her iki sporcunun da başarılı bir şekilde ameliyat edildiğini, en kısa zamanda voleybol oynamaya hazır hale geleceklerini açıkladı. - ANTALYA

voleybol, Berlin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


HDP'ye PKK/KCK operasyonu: 4'ü belediye başkanı toplam 9 kişiye gözaltı
Amerika ile Türkiye'nin operasyon farkı! Amerika yakıp yıkıyor, Türkiye şehre zarar vermiyor Sosyal medya fenomeni kadın, futbolcu Emre Mor'un attığı mesajı ifşa etti PKK/KCK operasyonunda 36 ilde 245 gözaltı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 16:55:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Merve ve Derin'e başarılı operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]