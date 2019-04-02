Merve, Yaşama Tutunamadı
1 saat önce
Hayrettin GÖK- Halil ÖZÇOBAN/ MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa)- BURSA'da geçen yıl beyninde tümör tespit edilen Merve Savaş (19), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Hayrettin GÖK- Halil ÖZÇOBAN/ MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa
)- BURSA'da geçen yıl beyninde tümör tespit edilen Merve Savaş (19), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Merve Savaş'ın ailesi tarafından bağışlanan organları 2 kişiye can olacak.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa
ilçesinde Merve Savaş'ın beyninde tümör olduğu belirlendi. Yaklaşık 1 yıldır özel bir hastanede tedavi gören genç kızın, dün gece saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi tarafından organları bağışlanan Merve Savaş'ın iki kişiye hayat olacağı belirtildi. Genç
kız, Mustafakemalpaşa Mahallesi Yamanlar Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi. Cenazede Merve Savaş'ın ailesi ve arkadaşları gözyaşı döktü.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:25 Kaynak: DHA
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