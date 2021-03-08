Mervenur Polat ölü olarak bulundu! Mervenur Polat kimdir? Müge Anlı açıkladı

Cesedin saklandığı apartmanın sakinlere ise yaşananlar karşısında dehşete düştü. Mervenur Polat'ın madde kullanımından ölmüş olabileceği şüpheleri üzerinde duruluyor.

CESEDİ 4 AY SONRA ORTAYA ÇIKTI

Annesine bir kız arkadaşıyla buluşacağını söyledikten sonra bir daha haber alınamayan bir çocuk annesi 20 yaşındaki Mervenur Polat'a ne olduğu Müge Anlı ve ekibi tarafından araştırılıyordu. Mervenur Polat& ; 4 ay sonra ölü olarak bulundu. Kayıp şüpheli Cüneyt Akyol gözaltına alındı. Ürpertici bir cinayete kurban giden Mervenur Polat'ın cesedi Cüneyt Akyol'un babasının evinde bulundu.& ;

EVİN ÇATISINDA BULUNDU

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek 19 Ekim 2020'de evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan bir çocuk annesi Mervenur Polat'ın bulunması için çalışma başlattı.





Ekiplerin çalışması sonucu genç kadının cesedi, Muratpaşa ilçesindeki evin çatısında bulundu. Polat'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Ekiplerce 5 şüpheli gözaltına alındı.





UYUŞTURUCU İDDİASI

Zanlılardan C.A'nın ifadesinde cinayet suçlamasını kabul etmediği, Polat'ın uyuşturucu nedeniyle öldüğünü öne sürdüğü öğrenildi.

C.A'nın, genç kadın ölünce koktuğu için polise haber vermediğini ve cesedini babasının evinin çatısına götürdüğünü anlattığı kaydedildi.