'Mervenur'u neden öldürdün' sorusuna, 'Sonra gelin anlatayım' dedi (3) - Son Dakika

'Mervenur'u neden öldürdün' sorusuna, 'Sonra gelin anlatayım' dedi (3)
10.03.2021 19:37
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 1 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBESTMervenur Polat'ın cinayet zanlısı 6 kişi, Cumhuriyet Savcısı'na ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 1 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST
Mervenur Polat'ın cinayet zanlısı 6 kişi, Cumhuriyet Savcısı'na ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden Cüneyt Akyol 'Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme', 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından, Ferdi T., Gökhan H. ve İbrahim H.Ş. 'Suç delillerini yok etme ve suçu gizleme' suçundan, Aziz K. ise 'Suç delillerini yok etme ve suçu gizleme', 'uyuşturucu madde sağlamak ve ticaretini yapmak' suçundan tutuklandı. Olayda cesedi bilmeden taşıdığı iddiasıyla hakimliğe çıkarılan S.G., adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
Süleyman EKİN/ANTALYA,
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