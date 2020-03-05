Meryem Ana heykeli satılmadan ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meryem Ana heykeli satılmadan ele geçirildi - Son Dakika

Meryem Ana heykeli satılmadan ele geçirildi

6 saat önce

MERSİN'de, tarihi eser satmak amacıyla müşteri aradığı öne sürülen bir kişinin evinde Meryem Ana heykeli ele geçirildi.

Meryem Ana heykeli satılmadan ele geçirildi, System.String[]

MERSİN'de, tarihi eser satmak amacıyla müşteri aradığı öne sürülen bir kişinin evinde Meryem Ana heykeli ele geçirildi.

Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan bir kişinin tarihi eseri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine harekete geçti. Silifke Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama kararıyla belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen Meryem Ana heykeli ele geçirdi. Tarihi eser, incelenmek üzere Silifke Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, ev sahibi ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.


Meryem Ana, Silifke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:35 Kaynak: DHA
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