Son Dakika Haberleri: Meryem Ana Şehir Kütüphanesi'nde sona gelindi
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Meryem Ana Şehir Kütüphanesi'nde sona gelindi

1 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kente 50 bin kitaplı 24 saat hizmet veren kütüphane kazandıracaklarını bildirdi.

Meryem Ana Şehir Kütüphanesi'nde sona gelindi, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kente 50 bin kitaplı 24 saat hizmet veren kütüphane kazandıracaklarını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 24 saat açık kütüphaneye dönüştürülmesi için çalışmaların hızla devam ettiği Meryem Ana Kilisesi'nde incelemede bulundu.

Kiçikapı'da bulunan kütüphanenin yıl sonuna kadar açılması için çalıştıklarını ifade eden Büyükkılıç, tarihi binanın Meryem Ana Şehir Kütüphanesi olarak hizmet vereceğini belirtti.

50 bin kitaplı, 24 saat hizmet verecek kütüphaneyi yıl sonuna açacaklarını vurgulayan Büyükkılıç, "Restorasyon çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kütüphanemizin ismi Meryem Ana Şehir Kütüphanesi olacak. Bilindiği üzere Kur'an-ı Kerim'de de Meryem Suresi bulunuyor. Hazreti İsa'nın annesi ve bizim için önemli bir değer. Kilisenin ismini taşıması nedeniyle de böyle bir karar verdik." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:28 Kaynak: AA
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