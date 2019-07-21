Son Dakika Haberleri: Meryem Bekmez, Avrupa şampiyonu
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Meryem Bekmez, Avrupa şampiyonu

1 saat önce

İsveç'in Boras kentinde süren Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda 10 km yürüyüş müsabakasında Meryem Bekmez şampiyon oldu.

Meryem Bekmez, Avrupa şampiyonu, System.String[]
İsveç'in Boras kentinde süren Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda 10 km yürüyüş müsabakasında Meryem Bekmez şampiyon oldu. Evin Demir de ikinciliği elde etti.

Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası, İsveç'in Boras kentinde devam ediyor. Bugün yapılan 10 km yürüyüş yarışında baştan sona üstün bir performans sergileyen Meryem Bekmez, 44.44.53'lük derecesiyle birinci olarak, şampiyon oldu. Aynı yarışta mücadele eden Evin Demir ise 46.38.68'lik derecesiyle ikinciliği elde etti.

Öte yandan gülle atmada ise Pınar Akyol, elde ettiği 16.19'luk dereceyle Avrupa ikincisi olmayı başardı. - STOCKHOLM
Meryem Bekmez, Avrupa, İsveç, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 01:06 Kaynak: İHA
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