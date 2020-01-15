Meryem Boz Başkan Kurt'u ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Meryem Boz Başkan Kurt'u ziyaret etti - Son Dakika

Meryem Boz Başkan Kurt'u ziyaret etti

6 saat önce

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Milli Voleybolcu Meryem Boz ile bir araya geldi.

Meryem Boz Başkan Kurt'u ziyaret etti, System.String[]

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Milli Voleybolcu Meryem Boz ile bir araya geldi.


Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette Meryem Boz, 3 ay önce kazandıkları Avrupa Şampiyonası 2'nciliği ve milli takımın tarihinde ikinci kez katılma hakkını kazandığı olimpiyat oyunları hakkında Başkan Kurt'a bilgi verdi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Eskişehir'in gururu Milli Voleybolcu Meryem Boz'un ziyaretinden memnuniyetini dile getirerek, "Tokyo vizesini alır almaz memleketi olan Eskişehir'e gelerek bizleri ziyaret etti. Kendisine ziyareti için çok teşekkür ediyorum. Hem Meryem'e hem milli takımımıza sonsuz başarılar diliyorum" dedi.


Başkan Kurt ziyaret sonunda Milli Voleybolcu Boz'a, Odunpazarı Sıcak Cam Atölyesinde üretilen cam eseri hediye etti. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:46 Kaynak: İHA
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