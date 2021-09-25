Üye Girişi
SPOR Meryem Boz, Eskişehir'de voleybol akademisi kurdu - Son Dakika

SPOR Meryem Boz, Eskişehir'de voleybol akademisi kurdu

25.09.2021 15:31

Meryem Boz, Eskişehir'de voleybol akademisi kurduEngin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- Milli voleybolcu Meryem Boz, memleketi Eskişehir'deki bir kolej bünyesinde voleybolcu yetiştirmek amacıyla spor akademisi kurdu.

Meryem Boz, Eskişehir'de voleybol akademisi kurdu

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- Milli voleybolcu Meryem Boz, memleketi Eskişehir'deki bir kolej bünyesinde voleybolcu yetiştirmek amacıyla spor akademisi kurdu. Açılışta milli takımdan arkadaşlarının gönderdiği videolu mesajları izleyerek gözyaşlarına hakim olamayan milli voleybolcu Meryem Boz, 'Hedeflerimizin başında biz güçlü kadınlar da oluşturmak istiyoruz. Çünkü her spor yapan profesyonel sporcu olacak diye bir şey yok. Ama sporla beraber çocukların önünü hem eğitim anlamında hem de spor anlamında açmak istiyoruz' dedi.

Milli voleybolcu Meryem Boz, Eskişehir'deki bir kolej bünyesinde 'Meryem Boz Spor Akademisi' kurdu. Akademinin açılışı için kolejde program düzenlendi. Programa Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, kolej yetkilileri, akademi teknik kadrosu, öğrenciler ile velilikleri katıldı. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Meryem Boz'un kurduğu spor akademisiyle kendisi gibi bir çok sporcu yetiştireceğine inandığını söyledi.

GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI

Meryem Boz'un açılış konuşmasından önce milli takımdan arkadaşlarının gönderdiği videolu mesajlar yayınlandı. Ekrandan videoyu izleyen Boz, gözyaşlarına hakim olamadı. Hedefinin güçlü kadınlar oluşturmak istediğini ifade eden Meryem Boz, 'Bizim için çok onurlu ve gururlu bir gün. Hem akademinin açılışı ile beraber Toprak bebeğe de vesile olduğu için çok mutlu oldum. Hedeflerimizin başında biz güçlü kadınlar da oluşturmak istiyoruz. Çünkü her spor yapan profesyonel sporcu olacak diye bir şey yok. Ama sporla beraber çocukların önünü hem eğitim anlamında hem de spor anlamında açmak istiyoruz' dedi.

'KULÜPLERE KONSANTRE OLMAK İSTİYORUM'

Yaz sezonunun Türk voleybolu için çok başarı geçtiğini ve artık kulüplere konsantre olmak istediğini belirten Boz, 'Bence çok başarılı ve güzel bir yaz geçti. Aynı zamanda çok da yoğundu. 4 ay kamplar, antrenmanlar, yolculuklar, şehirlerarası, uluslararası pek çok yolculuklar yaşadık. Ama sonunda tüm Türkiye'yi voleybol hakkında konuşturabildik ve voleybol hakkında tüm Türkiye'yi birleştirebildik. Herkesin kalbi, bizim maç saatimizde bizimle beraber attı. Bence voleybol başarısından çok Türkiye'yi bir arada, aynı saatte bir araya toplayabilmek de çok güzeldi. Güzel ve başarılı bir yaz oldu. Vakıfbank her zaman hedefleri yüksek olan bir takım. Ben de bu hedeflere yardım edebilmek ve bu takımın bir parçası olabilmek için gittim. Vakıfbank yine bütün kupalara talip. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Milli takım sezonunu yeni kapattığımız için artık ben kulüplere konsantre olmak istiyorum' şeklinde konuştu.

Meryem Boz, kurduğu spor akademisinde, oryantasyon, temel voleybol eğitimi, voleybol teknik eğitimi, fitness, spor psikolojisi ve temel beslenme eğitimi verecek.

SMA'LI TOPRAK'A DESTEK VERDİ

Eskişehir'de Zehra ile Reyhan Yavaş çiftinin 4 yaşına giren Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip2 hastası çocukları Toprak'ın tedavi masrafı için katı sağlayan Meryem Boz, açılışta satılan biletlerden çekilişle 2 kişiye milli takım forması verdi.

SPOR Meryem Boz, Eskişehir'de voleybol akademisi kurdu
SPOR Meryem Boz, Eskişehir'de voleybol akademisi kurdu
SPOR Meryem Boz, Eskişehir'de voleybol akademisi kurdu
SPOR Meryem Boz, Eskişehir'de voleybol akademisi kurdu
SPOR Meryem Boz, Eskişehir'de voleybol akademisi kurdu
SPOR Meryem Boz, Eskişehir'de voleybol akademisi kurdu
SPOR Meryem Boz, Eskişehir'de voleybol akademisi kurdu
SPOR Meryem Boz, Eskişehir'de voleybol akademisi kurdu
SPOR Meryem Boz, Eskişehir'de voleybol akademisi kurdu
SPOR Meryem Boz, Eskişehir'de voleybol akademisi kurdu
SPOR Meryem Boz, Eskişehir'de voleybol akademisi kurdu
SPOR Meryem Boz, Eskişehir'de voleybol akademisi kurdu
SPOR Meryem Boz, Eskişehir'de voleybol akademisi kurdu
SPOR Meryem Boz, Eskişehir'de voleybol akademisi kurdu
SPOR Meryem Boz, Eskişehir'de voleybol akademisi kurdu
SPOR Meryem Boz, Eskişehir'de voleybol akademisi kurdu

Meryem Boz, Eskişehir, voleybol, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Meryem Boz, Eskişehir'de voleybol akademisi kurdu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

10 gün önce evlenen doktor çiftin 4 bilezik için yaptığı kavgada kan aktı: 4 yaralı 15:47 10 gün önce evlenen doktor çiftin 4 bilezik için yaptığı kavgada kan aktı: 4 yaralı Ryan Babel'in şarkısını beğenmeyenlerin sayısı, beğenenleri ikiye katladı 15:47 Ryan Babel'in şarkısını beğenmeyenlerin sayısı, beğenenleri ikiye katladı Büyükçekmece'de yapılan operasyonda 2,5 milyon liralık cinsel içerikli macun ele geçirildi 15:32 Büyükçekmece'de yapılan operasyonda 2,5 milyon liralık cinsel içerikli macun ele geçirildi
Turistleri kıskandıracak okul yolu! Her sabah okullarına tekneyle gidiyorlar, üstelik ücretini devlet karşılıyor 15:10 Turistleri kıskandıracak okul yolu! Her sabah okullarına tekneyle gidiyorlar, üstelik ücretini devlet karşılıyor Manisa'da tartıştıkları şahıslara beddua edip lanet okuyan din görevlisiyle müezzin açığa alındı 14:56 Manisa'da tartıştıkları şahıslara beddua edip lanet okuyan din görevlisiyle müezzin açığa alındı Alanya mağlubiyetiyle çıldıran Muslera, rakip futbolculara saldırdı! O anlar kameralarda 14:48 Alanya mağlubiyetiyle çıldıran Muslera, rakip futbolculara saldırdı! O anlar kameralarda
3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı 14:34 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı pazartesi günü yapılacak! Korona tedbirleri dahil 4 önemli konu başlığı ele alınacak 14:08 Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı pazartesi günü yapılacak! Korona tedbirleri dahil 4 önemli konu başlığı ele alınacak

Son Dakika Haberleri
15:47 Sınırları zorlayan Aynur Aydın, "Aşk" mesajlı iç çamaşırıyla poz verdi
15:47 Yiğido evinde ilk kez güldü! Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-0 yendi
15:46 Ryan Babel'in şarkısını beğenmeyenlerin sayısı, beğenenleri ikiye katladı
15:32 Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: TEKNOFEST'i dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz
15:09 Süleyman Soylu, Türkiye'deki toplam terörist sayısının 189'a indiğini açıkladı: Hayal edebilmek bile mümkün değildi
15:08 Mezarlıkta toprağa gömülü olarak bulunan bebeğin, annesi ve anneannesi tarafından bırakıldığı öne sürüldü
14:48 Halka açık idamlara başlayan Taliban, 4 kişiyi vince asarak katletti
14:47 Alanya mağlubiyetiyle çıldıran Muslera, rakip futbolculara saldırdı! O anlar kameralarda
14:46 ABD'li televizyon kanalı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor
14:33 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı
Sınırları zorlayan Aynur Aydın, Sınırları zorlayan Aynur Aydın, "Aşk" mesajlı iç çamaşırıyla poz verdi         
15:48
Yiğido evinde ilk kez güldü! Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-0 yendi Yiğido evinde ilk kez güldü! Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-0 yendi         
15:47
Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: TEKNOFEST'i dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: TEKNOFEST'i dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz         
15:33
Böyle kaza görülmedi! Otomobilin çarptığı kızını gören anne baygınlık geçirdi Böyle kaza görülmedi! Otomobilin çarptığı kızını gören anne baygınlık geçirdi         
15:17
Mezarlıkta toprağa gömülü olarak bulunan bebeğin, annesi ve anneannesi tarafından bırakıldığı öne sürüldü Mezarlıkta toprağa gömülü olarak bulunan bebeğin, annesi ve anneannesi tarafından bırakıldığı öne sürüldü         
15:08
Halka açık idamlara başlayan Taliban, 4 kişiyi vince asarak katletti Halka açık idamlara başlayan Taliban, 4 kişiyi vince asarak katletti         
14:49
ABD'li televizyon kanalı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor ABD'li televizyon kanalı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor         
14:47
Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez oğluyla görüntüledi Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez oğluyla görüntüledi         
14:24
Cani koca ''Biz aşiretiz, adam keseriz'' diyerek, 9 aylık bebeğinin annesini 2 gün boyunca işkence ederek öldürdü Cani koca ''Biz aşiretiz, adam keseriz'' diyerek, 9 aylık bebeğinin annesini 2 gün boyunca işkence ederek öldürdü         
14:05
MEB'den 81 ile ders kitabı yazısı: Ekstra kitapların tanıtımı yasaklandı, maddi külfet olacak uygulamalardan kaçınılması istendi MEB'den 81 ile ders kitabı yazısı: Ekstra kitapların tanıtımı yasaklandı, maddi külfet olacak uygulamalardan kaçınılması istendi         
13:32
TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu         
12:44
Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti         
12:43
2023 seçimleriyle AK Partili vekilden ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz 2023 seçimleriyle AK Partili vekilden ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz         
12:37
Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı         
10:50
Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu         
10:10
Ruhsatsız Ruhsatsız "erotik shop" Bolu'yu karışıklık yarattı! Öğlen asılan tabelayı akşam kaldırdılar         
09:54
Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor         
09:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2021 16:06:25. #1.12#
SON DAKİKA: SPOR Meryem Boz, Eskişehir'de voleybol akademisi kurdu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement