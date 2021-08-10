Meryem BOZKIR hakkın rahmetine kavuşmuştur. - Son Dakika
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Meryem BOZKIR hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Meryem BOZKIR hakkın rahmetine kavuşmuştur.

10.08.2021 10:29

Meryem BOZKIR hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Meryem BOZKIR hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Özcan mahallesi sakinlerinden Merhum Fevzi BOZKIR'ın eşi Yaşar, Filiz, Feridun, Ferruh, Ferit ve Faruk BOZKIR'ın anneleri Derviş ve Bora BOZKIR'ın yengeleri Meryem BOZKIR hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Kemaliye Caminde kılınacak öğlen namazını müteakip Canca mezarlığında toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. 0505 589 85 15

10 Ağustos 2021, Salı

Kaynak: Habermetre
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SON DAKİKA: Meryem BOZKIR hakkın rahmetine kavuşmuştur. - Son Dakika
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