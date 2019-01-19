Meryem Can ile Sims 4 Makyajı ?? ??

Bu defa Meryem Can ile yarattığımız Sims 4 karakterlerinin makyajlarının aynısını yapmaya çalıştık ve eğlenceli bir video hazırladık.

Bu defa Meryem Can ile yarattığımız Sims 4 karakterlerinin makyajlarının aynısını yapmaya çalıştık ve eğlenceli bir video hazırladık. Umarım keyifle izlersiniz.

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