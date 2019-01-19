Meryem Can ile Sims 4 Makyajı ?? ??
34 dakika önce
Bu defa Meryem Can ile yarattığımız Sims 4 karakterlerinin makyajlarının aynısını yapmaya çalıştık ve eğlenceli bir video hazırladık.
Bu defa Meryem Can ile yarattığımız Sims 4 karakterlerinin makyajlarının aynısını yapmaya çalıştık ve eğlenceli bir video hazırladık. Umarım keyifle izlersiniz.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:50 Kaynak: Youtube
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