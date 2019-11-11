Meryem'den beklenmeyen tokat!

Levent'in kendisinden uzaklaşmasına ve Meryem'e olan ilgisini kıskanan Melis buna daha fazla dayanamaz. Meryem'i önünde bir engel olarak gören Melis onu evden kovar. Melis'in hakaretlerine daha fazla dayanamayan Meryem ise sonunda Melis'e tokat atar. Fakat o sırada konuşmalardan habersiz Meryem'in tokat attığını gören Levent ise şaşkına döner. Peki Levent, Meryem'e nasıl tepki verecek?



