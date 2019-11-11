Son Dakika Haberleri: Meryem'den beklenmeyen tokat!
Son Dakika Magazin Meryem'den beklenmeyen tokat!

Meryem'den beklenmeyen tokat!

7 saat önce

Levent'in kendisinden uzaklaşmasına ve Meryem'e olan ilgisini kıskanan Melis buna daha fazla dayanamaz. Meryem'i önünde bir engel olarak gören Melis onu evden kovar. Melis'in hakaretlerine daha fazla dayanamayan Meryem ise sonunda Melis'e tokat atar.

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Levent'in kendisinden uzaklaşmasına ve Meryem'e olan ilgisini kıskanan Melis buna daha fazla dayanamaz. Meryem'i önünde bir engel olarak gören Melis onu evden kovar. Melis'in hakaretlerine daha fazla dayanamayan Meryem ise sonunda Melis'e tokat atar. Fakat o sırada konuşmalardan habersiz Meryem'in tokat attığını gören Levent ise şaşkına döner. Peki Levent, Meryem'e nasıl tepki verecek?


Meryem, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:17 
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