Meryem'in ölümüne neden olan otobüs şoförü: Yapabileceğim bir şey yoktu - Son Dakika

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, otobüs çarpması sonucu hayatını kaybeden motosikletli Meryem Küçükünal (23), Fethiye'de gözyaşlarıyla toprağa verildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şoför Sedat Göktaş (53) ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Göktaş, savcılıktaki ifadesinde, "Başından kan geliyordu, yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Her şey anlık gelişti. Böyle bir olay yaşandığı için çok üzgünüm" dedi.

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında, Ataköy mevkisinde meydana geldi. Ortaca'dan Marmaris'e giden Sedat Göktaş'ın (53) kullandığı 48 S 5122 plakalı otobüs, aynı şeritte olan Meryem Küçükünal yönetimindeki 48 DC 474 plakalı motosiklete çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Küçükünal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerindeki incelemenin ardından Meryem Küçükünal'ın cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Küçükünal'ın cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Nişanlı olduğu ve düğün hazırlığı yaptığı öğrenilen Meryem Küçükünal, Fethiye'de dün ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kaza sonrası gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şoför Sedat Göktaş ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.