MERYEM, KAFEDE ESKİ ERKEK ARKADAŞI TARAFINDAN 9 KURŞUNLA ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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MERYEM, KAFEDE ESKİ ERKEK ARKADAŞI TARAFINDAN 9 KURŞUNLA ÖLDÜRDÜ

13.11.2022 17:10

DİYARBAKIR'da M.S. (24), eski kız arkadaşı Meryem Sevim'i (21) kafede tabancayla 9 kurşunla vurarak öldürdü.

DİYARBAKIR'da M.S. (24), eski kız arkadaşı Meryem Sevim'i (21) kafede tabancayla 9 kurşunla vurarak öldürdü.

Kayapınar ilçesinde dün gece M.S., eski kız arkadaşı Meryem Sevim'in kafede olduğunu öğrenip, adrese gitti. Burada, yanında taşıdığı tabancayı çıkaran M.S., Sevim'e peş peşe ateş etti. Vücuduna 9 kurşun isabet eden Meryem Sevim kanlar içinde yere yığılırken, M.S. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Meryem Sevim, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Sevim'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda suç kaydı olduğu belirtilen M.S.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Kayapınar, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MERYEM, KAFEDE ESKİ ERKEK ARKADAŞI TARAFINDAN 9 KURŞUNLA ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: MERYEM, KAFEDE ESKİ ERKEK ARKADAŞI TARAFINDAN 9 KURŞUNLA ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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