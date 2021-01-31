Meryem Özerli'den kızlarıyla fotoğraf paylaşımı - Son Dakika

Meryem Özerli'den kızlarıyla fotoğraf paylaşımı
31.01.2021 22:35
ÜNLÜ oyuncu Meryem Uzerli, 20 günlük kızı Lily Koi ve yedi yaşındaki kızı Lara'yla olan fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.
ÜNLÜ oyuncu Meryem Uzerli, 20 günlük kızı Lily Koi ve yedi yaşındaki kızı Lara'yla olan fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. 20 gün önce ikinci kez anne olan oyuncu, çocuğunun yüzünü göstermedi. Fotoğrafçı Urban Ruths'a evinde pozlar veren Uzerli, kızının yüzünü kalp emojisiyle kapattı. Fotoğraf çekimlerinde, oyuncuya Can Ateş'ten olan kızı Lara da eşlik etti. Fotoğraflara takipçilerinden binlerce beğeni geldi.
- İstanbul
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