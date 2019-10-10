Son Dakika Haberleri: Meryem Uzerli jüri başkanı
Son Dakika Magazin Meryem Uzerli jüri başkanı

Meryem Uzerli jüri başkanı

2 saat önce

7 Kasım ile 14 Kasım tarihleri arasında Culver City'de gerçekleşecek olan festivalin jüri üyeleri ise Kazak yönetmen Guka Omarova, Vietnam asıllı ABD'li oyuncu ve yapımcı Kieu Chinh, kast direktörü Sarah Finn, yönetmen Jeremy Kagan, yapımcı ve gazeteci Ting Ting Xu ve Oscar adayı senaryo...

Meryem Uzerli jüri başkanı, System.String[]

7 Kasım ile 14 Kasım tarihleri arasında Culver City'de gerçekleşecek olan festivalin jüri üyeleri ise Kazak yönetmen Guka Omarova, Vietnam asıllı ABD'li oyuncu ve yapımcı Kieu Chinh, kast direktörü Sarah Finn, yönetmen Jeremy Kagan, yapımcı ve gazeteci Ting Ting Xu ve Oscar adayı senaryo yazarı Iris Yamashita yer alıyor.Jüri,en iyi film en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu dallarında ödül kazanan isimleri belirleyecek.


Festivalin Ömür Boyu Başarı Ödülü bu yıl oyuncu Nancy Kwan'a verilecek. Yönetmen Lena Khan da Red Cross Ödülü'nü alacak.


Best Film, Best Actor, Best Actress, Special Jury Prize and Jury Discretionary Award.

Amerika Birleşik Devletleri, Yönetmen, Vietnam, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:21 
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