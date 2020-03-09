Meryem Uzerli kazancını neye yatırıyor?

-Bazı projeleri reddettim çünkü zamanlama olarak doğru değildi. Lara'yı haftada 1 gün 2-3 saat görsem çok mutsuz olurum. O zaman başarılı olmak ne demek?



Berlin'de sürekli eşofmanla dolaşan bir insanım. Bir davete gittiğim zaman işle ilgili bir şey yaptığım zaman özen gösteriyorum. Günlük hayatımda daha çok anne gibi davranıyorum.



Bir sanatçı olarak bazı şeyler yaptım, çok inanmadığım şeyler de yaptım. İyi bir his değildi ama tecrübe kazandım. Yaşadığım her şey beni bugüne getirdi.



İnsanlar senin hakkında yazıyorlar, çiziyorlar... ve sen biliyorsun ki bu ben değilim. Kendiekonsantre olup yoluna devam edeceksin. Ben çözümü böyle buldum.



Sektörde kadın-erkek eşitsizliği var. Ben 'Aynı işi yaptığım bir erkek neden benden daha fazla kazanıyor, ben neden kadın olarak az kazanıyorum' diye itiraz ettim. Sonra hakkımda ücretini euro üzerinden istiyor diye bir dedikodu çıkardılar.



Lara için bir hesap açtım. Tek yatırımım bu. Başka bir yatırımım yok. Bir tane dairem var.



Bazen bakıyorum ve diyorum ki Allah'tan Lara'ya hamile olduğum dönemde gücüm vardı ve yıkılmadım. Annem sadece 'ünlü olduğun ülkelerde sana yaklaşan erkekleri kontrol et, gerçekten sana mı ilgisi var yoksa sana olan ilgiye mi?' dedi.



Sadece benim ünüm ve şöhretim için benimle beraber dediğim insanlar oldu. Sonradan öyle düşündüm ve hissettim. Ben Türkiye'de hangi restoranda paparazzi var bilmiyordum ki, o beni bile bile oralara götürdü.



Kızımın babasıyla ilgili konuşmayayım. Sonra başım ağırır. Evlenmek istiyorum, tekrardan anne olmak neden olmasın?



Almanya'da çok normal bir hayatım var. Sabah 07.15 alarm çalıyor. Lara ile kahvaltı yapıyorum. Onu bisikletle yuvaya bırakıyorum. Sonra markete gidiyorum. Evi temizliyorum.



Sürekli birilerini stalk'lıyorum. Ozan'ın sayfasına giriyorum. Ne yapmış ne etmiş. Geçen gün ona ekran görüntüsü yolladım. 'Şuan seni stalk'lıyorum' dedim.



Bir oyuncuyla birlikte olmak istemem. Bu güne kadar bir oyuncuya bir kez aşık oldum. Sizin de tanıdığınız bir Türk oyuncu.



Oyuncu bir sevgilim olsa başkasıyla öpüşmesini kaldıramam. Ben yapıyorum ama onun yapmasını kabullenemem.



Öz güvenimin düşük olduğu bir dönem botoks ve dolgunun ayarını kaçırdım. Uzun süredir yüzüme bir şey yapmıyorum.