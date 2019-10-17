Son Dakika Haberleri: Meryem vuruluyor!
Son Dakika Magazin Meryem vuruluyor!

Meryem vuruluyor!

37 dakika önce

Levent, Meryem ve Tekin'in eli silahlı bir adam tarafından rehin alındığını görüyor.

Meryem vuruluyor!, System.String[]

Levent, Meryem ve Tekin'in eli silahlı bir adam tarafından rehin alındığını görüyor. Bir şekilde eve girmeyi başaran Levent, Meryem'i kurtarmaya çalışır. Ancak yaşanan kavgada Levent, silahlı adamı kontrol edemez ve Meryem vurulur. Tekin, öfke ve korkuyla yere düşen genç kızı zorla kaldırmaya çalışır. Levent ve Tekin, bir kez daha inatlaşır. Ancak Tekin, bu kez öfkeden hiç bir şeyi göremez ve Levent'i Meryem'den uzaklaşması için silah çeker. Meryem, Levent'i korumaya çalışır ve silahın önüne geçer. Tekin, Levent'i vuracak mı?


Meryem, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


6 yıldır boşanamadığı eşine çanta attı, hapis cezasına çarptırıldı
Rihanna nefes kesen videosuyla dedikodulara son noktayı koydu Okan Bayülgen'den anlamlı hareket! Plajda çöp topladı Çağla Şıkel canlı yayında göğsünün açılmasıyla ilgili ilk kez konuştu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 20:49:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meryem vuruluyor!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]