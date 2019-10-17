Meryem vuruluyor!

Levent, Meryem ve Tekin'in eli silahlı bir adam tarafından rehin alındığını görüyor. Bir şekilde eve girmeyi başaran Levent, Meryem'i kurtarmaya çalışır. Ancak yaşanan kavgada Levent, silahlı adamı kontrol edemez ve Meryem vurulur. Tekin, öfke ve korkuyla yere düşen genç kızı zorla kaldırmaya çalışır. Levent ve Tekin, bir kez daha inatlaşır. Ancak Tekin, bu kez öfkeden hiç bir şeyi göremez ve Levent'i Meryem'den uzaklaşması için silah çeker. Meryem, Levent'i korumaya çalışır ve silahın önüne geçer. Tekin, Levent'i vuracak mı?



