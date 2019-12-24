Merzan Mahallesi yoluna beton bariyer bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Merzan Mahallesi yoluna beton bariyer bırakıldı - Son Dakika

Merzan Mahallesi yoluna beton bariyer bırakıldı

6 saat önce

Hakkari Belediyesi, ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının meydana geldiği Merzan Mahallesi yoluna beton bariyer bıraktı.

Merzan Mahallesi yoluna beton bariyer bırakıldı, System.String[]

Hakkari Belediyesi, ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının meydana geldiği Merzan Mahallesi yoluna beton bariyer bıraktı.


Küçük sanayi sitesi ve Durankaya beldesi başta olmak üzere birçok köy yolunun geçtiği ve bariyer olmadığı için değişik yıllarda birçok ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının meydana geldiği Merzan Mahallesi'ndeki keskin viraja beton bariyerler bırakıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek'in kontrolünde belediye ekipleri iş makinelerinin yardımı ile Merzan Mahallesi keskin virajına beton bariyer bıraktı.


Çalışma bölgesine gelen trafik ekipleri ise, yapılan bariyer çalışmasından dolayı belediye ekiplerine teşekkür ederek, Başkan Yardımcısı Hamit Zibek'ten bilgi aldılar. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:00 Kaynak: İHA
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