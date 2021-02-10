Merzifon'a 300 kişilik öğrenci yurdu yapılacak - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 300 öğrenci kapasiteli yurt yapılacağı bildirildi.

AK Parti Merzifon İlçe Başkanı Yasin Kuzucu, gazetecilere, ilçeye kazandırılan Amasya Üniversitesi Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin ardından ihtiyaç duyulan öğrenci yurdu için de adımların atıldığını söyledi.

Yaklaşık 26 milyon lira bedelle ikmal ihalesi yapılan yeni yurt binasının Merzifon'a hayırlı olmasını dileyen Kuzucu, şöyle devam etti:

"Spordan gençliğe, sağlıktan eğitime, ulaşımdan tarıma, çevreden turizme kadar her alanda yatırıma ve hizmetlerimize devam ediyoruz. 25 milyon 900 bin lira bütçe ile 300 yatak kapasiteli otel konforunda yurdumuzun ikmal ihalesi yapıldı. 2022 eğitim öğretim yılında hizmete hazır olacak. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu, Milletvekillerimiz Mustafa Levent Karahocagil ve Hasan Çilez, İl Başkanımız Mehmet Akif Kesmekaya ile Gençlik Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Daire Başkanı Hasan Davulcu'ya şahsım ve üniversite öğrencisi genç kardeşlerim adına şükranlarımı sunuyorum."

Kuzucu, yapılacak yurdun ilçedeki eğitime büyük katkı sunacağını kaydetti.