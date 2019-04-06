Son Dakika Haberleri: Merzifon Belediye Başkanı Kargı, Görevine Başladı

Merzifon Belediye Başkanı Kargı, Görevine Başladı

1 saat önce

CHP'den Merzifon Belediye Başkanlığına seçilen Alp Kargı, görevine başladı.

Merzifon Belediye Başkanı Kargı, Görevine Başladı, System.String[]
CHP'den Merzifon Belediye Başkanlığına seçilen Alp Kargı, görevine başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden Belediye Başkanlığına seçilen Kargı, İlçe Seçim kurulundan mazbatasını aldıktan sonra belediye binasına geldi.

Belediye hizmet binası önünde düzenlenen törende konuşan Kargı, seçim sürecinde kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, tüm ilçenin belediye başkanı olmaya devam edeceğini söyledi.

Üzerinde çok büyük bir sorumluluk bulunduğunu belirten Kargı, "Yüzde 45,5 oy oranıyla yeniden belediye başkanlığına seçildim. Bundan sonraki süreçte kapımızdan kırgınlık, dargınlık değil dostluk, kardeşlik girecek. Her insan istediği yere oy verebilir. Sandığa giden insanların attığı her oy benim namusumdur. Bize verilen güveni boşa çıkarmadan canla başla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:40 Kaynak: AA

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