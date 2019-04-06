Merzifon Belediye Başkanı Kargı, Görevine Başladı
1 saat önce
CHP'den Merzifon Belediye Başkanlığına seçilen Alp Kargı, görevine başladı.
CHP
'den Merzifon
Belediye Başkanlığına seçilen Alp Kargı
, görevine başladı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden Belediye Başkanlığına seçilen Kargı, İlçe Seçim kurulundan mazbatasını aldıktan sonra belediye binasına geldi.
Belediye hizmet binası önünde düzenlenen törende konuşan Kargı, seçim sürecinde kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, tüm ilçenin belediye başkanı olmaya devam edeceğini söyledi.
Üzerinde çok büyük bir sorumluluk bulunduğunu belirten Kargı, "Yüzde 45,5 oy oranıyla yeniden belediye başkanlığına seçildim. Bundan sonraki süreçte kapımızdan kırgınlık, dargınlık değil dostluk, kardeşlik girecek. Her insan istediği yere oy verebilir. Sandığa giden insanların attığı her oy benim namusumdur. Bize verilen güveni boşa çıkarmadan canla başla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:40 Kaynak: AA
A Haber'in Seçim Analisti Diye Ekrana Çıkardığı İsim, Kebapçı Çıktı
AK Parti'nin Seçim İptali Başvurusuna CHP'den İlk Yorum: Sandıkta Oy Çalamayanlar Masa Başında Seçimi Çalmaya Çalışıyor
Bolu'da CHP'li Tanju Özcan, Kuran'a El Basarak Göreve Başladı
Son Dakika! AK Parti Sözcüsü: CHP, 'Aradaki Fark Kapanmaz' Diyor, O Zaman Sayımdan Neden Rahatsızsınız?'