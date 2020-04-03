Merzifon Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Merzifon Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçenin çeşitli noktalarında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Belediye ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle ilçe genelinde taksiler, taksi durakları, minibüsler, ibadethaneler, otogar, kamu kurumları, pazarlar ve sanayi sitesindeki iş yerleri gibi yoğun kullanılan yaşam alanlarını dezenfekte etti.

İlçenin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde dezenfekte çalışmaları yapan ekipler, sosyal medya ve basın yoluyla da vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulundu.

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gece gündüz vatandaşların sağlığı için çalıştıklarını belirtti.

Vatandaşlardan evde kalmalarını ve ellerini sık sık yıkamalarını isteyen Kargı, "Merzifon halkı için çalışıyoruz. Hem kendimizin hem şehrimizin hem de Türkiye'nin sağlığı açısından ve salgından ülkemizin en az hasarla çıkabilmesi için lütfen evde kalın. Sağlıklı günlere kavuşmak için topluluklar oluşturmayacağız, yaşam tarzımızda fedakarlıklarda bulunacağız. Lütfen evden çıkmayın." dedi.